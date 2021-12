A City hat, az Arsenal öt gólt szerezve ünnepelte a karácsonyt

A City 2021-ben is parádés meccset játszott, de, valljuk be, saját magának tette nehézzé. A 25. percben már 4-0-ra vezetett a Leicester City ellen, két tizenegyest is értékesítve. Korábban mindössze kétszer fordult elő a Premier League történetében, hogy az első félidő (bő) első felében két büntetőt is értékesítsen egy csapat. Ellenben a második játékrész tízperces rövidzárlata szorossá tette a mérkőzést, De Bruyne, Mahrez, Gündögan és Sterling egy-egy találatára Maddison, Lookman és Iheanacho felelt. Ám mielőtt a „Rókák” még inkább megvadultak volna, Aymeric Laporte megszerezte csapata ötödik, tényleg döntő gólját. (A hajrában még Sterling is lőtt egyet.) Pep Guardiola együttese sorozatban a kilencedik bajnoki találkozóját nyerte meg, hat ponttal vezet a bajnokságban (igaz, a Liverpoolnál egy meccsel többet játszva), a legutóbbi három találkozóján 17 gólt szerzett. (Manchester City–Leicester City 6-3)

Január elsején majd az Arsenal ellen kezdi a 2022-es évet. Az Ágyúsok sorozatban a negyedik mérkőzésüket megnyerve erősítették meg a negyedik helyüket. A Norwich ellen Bukayo Saha szerezte az első góljukat, aki 20 évesen és 112 naposan jutott el a tizedik Premier League-góljáig. Nála fiatalabban az Arsenal támadói közül ez csak Nicolas Anelkának sikerült ez, több mint húsz éve. (Norwich–Arsenal 0-5)

A Tottenham legyőzte a Crystal Palace-t, s ez azt is jelenti, hogy Antonio Contéval továbbra is veretlen. Nem ugyanaz játékosnak lenni, mint menedzsernek – e pofonegyszerű tételt most Patrick Vieira tapasztalta meg, aki játékosként nyolcból nyolc meccset nyert meg december 26-án. Edzőként rögtön az elsőt elbukta. Harry Kane ellenben beállította Robbie Fowler csúcsát: kilenc találattal ők ketten a Premier League történetében a Boxing Day gólrekorderei. (Tottenham–Crystal Palace 3-0)

A West Ham Londonban kétszer egyenlített a Southampton ellen, de ez sem volt elég a pontszerzéshez. (West Ham United–Southampton 2-3)

Az Aston Villa–Chelsea és a Brighton–Brentford mérkőzést később kezdik. Hétfőn: Newcastle0Manchester United. A forduló többi meccsét a koronavírus-járvány miatt elnapolták.

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat