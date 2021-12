Forma–1: fentről szólhattak a Mercedesnek, hogy ne fellebbezzen, mert árt az üzletnek

Nem fellebbez a szezonzáró Forma–1-es Abu-Dzabi Nagydíj végeredménye miatt a konstruktőri világbajnok Mercedes-csapat, ezzel hivatalossá vált, hogy Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az idei vb-győztes. A stuttgarti istálló csütörtökön jelentette be, hogy nem fordul az ügyben a Nemzetközi Automobil Szövetséghez.

"Épp időben, mert csütörtök este át is kellene venni ezt a díjat Párizsban" – mondta Vámosi Péter. A Racingline.hu főszerkesztője szerint a Mercedes az elmúlt napokban folyamatosan vizsgálta a közösségi médiát, a reakciókat, és miután inkább azon a véleményen vannak, a saját rajongóbázisán kívül, hogy el kell fogadni ezt az eredményt, ezért döntött így a csapat. A pletykák szerint Stuttgartban is azt az utasítást adták, hogy ne fellebbezzen a csapat, mert az üzletmeneten is ront.

"Kénytelen-kelletlen elegánsan beleegyeztek, de azért megvárták azt, amíg a felügyelő testület kiadott egy olyan közleményt, hogy ez így nem biztos, hogy teljesen rendben volt. Most létrehoznak egy bizottságot, az összes csapat meg azon versenyzők, akiknek kedvük tartja, nyugodtan részt vehetnek abban, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy a jövőben ilyen szégyenteljes dolog történhessen. Magyarán egyértelműsíteni akarják a szabályokat, ugyanakkor

csodálkozom, hogy nem hoztak vezéráldozatot"

– mondta Vámosi Péter.

Így eldőlt, hogy Max Verstappen a világbajnok, Lewis Hamilton a második. A brit pilóta nem tiltakozott a döntés ellen a csapatrádiós néhány megjegyzését leszámítva, hiszen gratulált Max Verstappennek és a nyilatkozataiban is ezt erősítette, egy szót sem beszélt a fellebbezésről. A szakíró arra is emlékeztetett, hogy Anthony Hamilton, az édesapja is odament a Verstappen családhoz, és korrekt módon gratulált. Szerinte a családon belül most a rossz zsarut Nicolas Hamilton, az öccse alakította, aki elmondta, hogy elképesztő csalás történt.

Ettől függetlenül Lewis Hamilton eddigi sikereit senki nem vonhatja kétségbe, hogy ő a Forma–1 történetének egyik, ha nem a legsikeresebb pilótája. "Ha fordítva alakul, akkor most arról beszélnénk, hogy már nyolcszoros világbajnok, megdöntötte Michael Schumacher rekordját is. A sokszoros világbajnokok közül ráadásul azok közé tartozik, akik inkább a fair play szellemében szerezték meg a világbajnoki címeiket" – emelte ki Vámosi Péter, és hozzátette, a konstruktőri világbajnoki címet nyolcadszor megszerző Marcedes is hihetetlen sorozatban van, ha még egy vb-címet szerez, utoléri a Williamst. "Ilyet talán tényleg csak a Ferrari produkált az 1950 óta íródó világbajnokságban" – mondta a szakíró.

