Új helyre költözik a Bajnokok Ligája

A Sport TV-t üzemeltető AMC Networks International – Central and Northern Europe megállapodott az UEFA-val a labdarúgó Bajnokok Ligája közvetítési jogairól. A legrangosabb klubfutball-sorozat három év után tér vissza a Sport1 és a Sport2 képernyőjére. Fordulónként összesen akár nyolc BL-mérkőzést is élőben lehet követni. Ez a jog eddig a Spíler TV-nél volt.

Szintén visszatér a Sport TV-hez az olasz bajnokság közvetítése, 12 év után. A Serie A meccseit az utóbbi években a DIGI Sport közvetítette. A SportTV egy hétvégén nyolc meccset is képernyőre tűzhet.

Az említett két jog megszerzése mellett több fontos sorozat közvetítési jogait meghosszabbította több évre a Sport TV. A napokban rendezik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyesdöntőjét, ez a sorozat, illetve a kézilabda Európa-liga küzdelmei még hosszú évekig a csatorna képernyőjén lesznek láthatók, ahogyan a közkedvelt jégkorong-világbajnokságok is, beleértve a magyar válogatott meccseit is. Szintén sikerült szerződést hosszabbítaniuk az amerikai kosárlabda ligával, az NBA-vel.

A darts szerelmesei is örülhetnek, mert az ismert PDC-dartsversenyek (PDC darts-vb, Darts Premier League, Darts UK Open, Darts World Matchplay, World Cup of Darts, World Series of Darts) mellett a World Grand Prix és Grand Slam of Darts küzdelmeivel bővül a kínálat.

Nyitókép: Manu Fernandez - Pool