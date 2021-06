Megindult a nagy játékosvándorlás a vízilabdázóknál is

A sort a bajnoki és Eurokupa-ezüstérmes OSC-Újbuda kezdte, amely már kedden bemutatta két új szerzeményét: Vigvári Vince és Aranyi Máté személyében a jövő meghatározó vízilabdázóit szerződtette. A klub továbbra is csak magyar pólósokat alkalmaz, a két új játékos az UVSE-től érkezik. Nem az OSC-ben folytatja a válogatott Erdélyi Balázs, míg Tóth Kristófnak betegsége miatt abba kellett hagynia a sportolást. Az OSC a kapus Varga Salamon felnőttcsapatba kerülését is bejelentette, ő az utánpótlásból csatlakozik a „nagyokhoz".

A magyar bajnok Szolnoki Dózsa a hivatalos weboldalán egyelőre három szerb játékosa távozását jelentette be, Dusko Pijetlovics és Radomir Drasovics hazatér Belgrádba, míg Filip Filipovics a görög Olympiakoszhoz igazol. A magyar mezőnyjátékosok maradnak a csapatban, és természetesen lesznek érkezők is – írja összeállításában a waterpolo.hu.

Az A-Híd VasasPlaket csapata korábban elbúcsúztatta rutinos játékosát, Takács Bálintot, , de elhagyja Vad Lajos csapatát Pardi Bence, Sélley-Rauscher Domonkos, Bóbis Botond, Csoma Kristóf, Korbács Gábor és Simon Henrik is. Marad a három légiós, így Braniszlav Mitrovics, Sava Randjelovics és Drasko Brguljan is, és három játékost már bejelentett az érkezők közül a klub: Pécsről Zerinváry Lóránd, Miskolcról Mizsei Márton, a Honvédból pedig Simon Roland igazol a Vasashoz.

A BVSC, a Honvéd, az UVSE és az Eger egyelőre nem adott hivatalos hírt átigazolásokról, a 9. helyen záró Miskolc viszont igen: Mizsei Márton a Vasasba, Magyar Márton Egerbe távozik, és elhagyja a klubot Berki Richárd és Hornyák Olivér is. Érkezik a Ferencváros utánpótlás-csapatától Várkonyi Ádám és Böröczky Marcell, Debrecenből Krasznai Bendegúz, Tőzsér Dávid és Nagy Norbert, valamint a Vasasból Sélley-Rauscher Domonkos. Szintén Miskolcon folytatja a Kaposvárról érkező kapus, Csiszár Boldizsár, és a Tatabányáról igazolt Tanczer Tamás és Moravcsik Martin.

A Metalcom-Szentesnél nem lesz ekkora mozgás, bejelentette a klub a Miskolcról érkező Hornyák Olivért, valamint a Honvédtól igazolt Chilkó Mártont, távozik a csapattól Fülöp Bence.

A PVSK-nál egyelőre Zerinváry Lóránd távozása hivatalos.

A Kaposvár Surányi László marad a vezetőedző, de a játékoskeretben változások várhatók, Csiszár Boldizsár neve ismert egyelőre a távozók közül.

A Szeged csapata, ahogyan tavaly is, ebben az évben is egyesével mutatja be az érkezőket, hétfőn Bóbis Botondot, a Vasasból érkező tehetséges játékost jelentették be.

