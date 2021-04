Németh Ágnes: kijöttek a könnyeim, és halál boldog voltam

Németh Ágnes, mint fogalmazott, legelső reakciói a csodálkozás, a döbbenet és a sírva fakadás voltak, amit ugyan örömében nem igazán szokott, de ez számára is olyan váratlan és nagy hír volt, hogy „kijöttek a könnyei és halál boldog volt”. Hogy emlékeznek rá, hogy beválasztották, és hogy az ő neve is ott lesz a sok-sok kiváló játékostárs neve mellett a Hall of Fame-ben, amit csodálatos érzésnek tart.

Elárulta, egy-két nevet már megnézett: ott van például az a Liliana Ronchetti, akiről korábban elnevezték a mostani Európa Kupát, amit Németh Ágnes a BSE-vel 1983-ban meg is nyert. De Michael Jordan neve is egy teremben lesz a magyar válogatottsági rekorderével, aki nem mellesleg négy Európa-bajnokságon nyert bronzérmet, 1980-ban a moszkvai olimpián pedig 4. helyezett lett.

A felsoroltakon túl Németh Ágnest nagy büszkeséggel tölti le, hogy annak idején, az 1984-es Los Angeles-i olimpia előtt, ahová ugyan nem utazhatott ki a magyar válogatott, a selejtezőn három díjat is kapott, mint legjobb játékos, legjobb dobó és a legtöbb lepattanót szerző játékos, illetve hogy 35 évesen – Balázs Hajnalkával közösen – az év játékosának választották.

Bár a kihagyott '84-es olimpia nagy tüske lehetne számára, mint mondta, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 1980-ban viszont úgy jutottak ki az ötkarikás játékokra, hogy azt az amerikaiak lemondták, tehát utóbbi a szerencséjük, előbbi pedig a balszerencséjük volt. De már

nem rágódik a múlton, így azon sem, hogy tizenvalahány év után kirúgták a BSE-ből,

hanem örül annak, ami van.

Németh Ágnes 1999-ben fejezte be sportolói pályafutását, azt követően pedig artista férjével – a pandémia kezdetéig – cirkuszokban adtak elő közös számot. Bár elinte vonakodott, végül cseppet sem bánta meg, hogy belement az ilyesfajta szereplésbe. A mostani szünet miatt viszont még sok a kérdőjel a folytatást illetően.

A júliusi madridi beiktató ünnepségről elmondta: a vírushelyzet miatt várhatóan online formában lesz megrendezve, így a díjátadás virtuális mód lesz, amelyen a szervezők kérésre egy néhány perces beszédet is fog tartani.

„Tehát, mint a nagyok, én is készülök a beszédre” – fogalmazott Németh Ágnes.

