Járványos hónapok – ez történt a magyar sportban 2020-ban

Januárban még aligha gondolhattuk, hogy a pandémia újratervezésre kényszeríti a világ sportját is. A debreceni rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság kiválóan sikerült, amit a négy arany-, három ezüstérem és az éremtáblázaton elért második hely is fémjelez. A Liu testvérek ezúttal is bizonyították extraklasszisukat. Shaoang 1500 méteren és összetettben, míg Shaolin Sándor 500 és 1000 méteren söpörte be az aranyérmet. Utóbbi az összetettben, előbbi 500 és 1000-ren lett második.

Budapesten zajlott a vízilabda Európa-bajnokság, amelynek az olimpiai kvalifikáció is a tétje volt. A Märcz Tamás irányította férfiválogatott 21 év után került fel újból a kontinens trónjára. A Duna Arénában, a döntőben 9-9-es döntetlen után a magyarok ötméteresekkel 14-13-ra múlták felül a spanyolokat, miután Granados lövését Vogel Soma megfogta. Az Európa-bajnoki cím egyben olimpiai indulást is ért.

A magyar női vízilabda-válogatott a bronzéremig jutott. Előbb az elődöntőben egy góllal kikapott a spanyoloktól, aztán a bronzmérkőzésen óriásit fordítva, 10-8-ra verte meg a hollandokat.

Jól kezdte a januári Európa-bajnokságot a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely Oroszországot egy, Izlandot hat góllal verte meg, a dánokkal pedig döntetlent játszott. A középdöntős folytatásban aztán csak Szlovéniát sikerült legyőzni, és végül a kilencedik helyen zárt Gulyás István együttese.

Fucsovics Márton a férfiaknál egyesben a nyolcaddöntőig jutott januárban Melbourne-ben, aztán október elején Párizsban megismételte ezt a bravúrt. Ráadásul ott, az első fordulóban top 10-es játékost győzött le az orosz Danyiil Medvegyev személyében. Az Australian Openen a 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci Roger Federer, míg a francia nyílt bajnokságon az orosz Andrej Rubljov állta útját a 16 között.

A pandémia ellenére remek évet zárt Babos Tímea, aki nemcsak az Ausztrál nyílt teniszbajnokságon, de a Roland Garroson is az első helyen végzett a francia Kristina Mladenoviccsal az oldalán a női párosok versenyében.

Február közepén a 77 kilogrammos Lévai Zoltán és a 87 kilós Lőrincz Viktor ezüst-, míg a 63 kilogrammos súlycsoportban induló Torba Erik bronzérmet szerzett a kötöttfogásúak versenyében a római birkózó Európa-bajnokságon. A 2019-es világbajnokságon második és ezzel olimpiai kvótás Lőrincz a fináléban 7-1-es vereséget szenvedett az ukrán Szemen Novikovtól.

Február végén rendezték a 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságot a lengyelországi Wroclawban, ahol légpuskában a férfiaknál élete eddigi legnagyobb sikerét elérve Péni István aranyérmes lett, míg Dénes Eszterrel az új ötkarikás számban, a vegyes páros versenyben a második helyen végzett. Egy ötkarikás kvótát is nyertek a magyar versenyzők a puskás Sidi Péter jóvoltából.

A magyar női tőrcsapat február végén, míg a férfi kardválogatott március elején biztosította matematikailag is a helyét a tokiói ötkarikás játékokon. A kétszeres egyéni olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak ráadásul egyéniben is kiválóan ment a vívás ezekben a hetekben, hiszen Varsóban és Luxembourgban is az első helyen végzett, az év második felében pedig a Vasas vívó szakosztályának vezetését is elvállalta.

Március 24-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztja a tokiói ötkarikás játékokat. Az eset példanélküli, hiszen az újkori olimpiák történetében halasztásra korábban nem került sor.

Augusztusban rendezték Székesfehérváron a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat. A verseny legnagyobb durranása Kozák Luca elképesztő futása volt 100 méter gáton, ugyanis 12,71 mp-es idejével, öt századdal megdöntötte Siska Xénia 1984-es országos rekordját, amivel a holland Nadine Visser mögött a második helyen végzett. Ugyancsak ezüstérmes lett a kalapácsvetésben Halász Bence kerek 78 méteres dobással, a lengyel Wojciech Nowicki mindössze hét centivel előzte meg.

Szeptember elején Lengyelország rendezte a vitorlázó finndingi hajóosztály Európa-bajnokságát, ahol a világbajnok Berecz Zsombor is elindult, és két ezüst után ezúttal a legfényesebb medált szerezte meg a kontinensbajnokságon, az olimpiai bajnok brit Giles Scott előtt.

Kajak-kenuban 2020-ban csak egy komoly nemzetközi megméretésre került sor, ám a szeptember végi szegedi világkupa zajos sikerrel zárult, amit a 15 érem, köztük hat arany is bizonyít. Bár az ötszörös olimpiai bajnok kajakos, Kozák Danuta nem indult, a férfi kajakosok 1000 méteres távján a világbajnok Kopasz Bálint rajthoz állt, és a portugál Fernando Pimenta mögött ezüstérmes lett, aztán az olimpiai programban nem szereplő 500 méteres számban győzött. A hat aranyból egy született ötkarikás számban, Lucz Anna kajak egyes 200 méteren nyert, aki ezenkívül vegyes párosban, Csizmadia Kolossal is győzött. Ugyancsak első lett még a szegedi Maty-éren 1000 méteren Rendessy Eszter és 5000-ren Bodonyi Dóra, valamint kenu egyesben szintén 5 kilométeren Adolf Balázs.

Úszásban sem volt sok versenyzési lehetőség 2020-ban, hiszen az olimpia mellett, a budapesti nagymedencés Európa-bajnokságot sem rendezték meg, de elmaradt az év végi rövid pályás vb is. Az esztendő felfedezettje a mindössze 17 éves Kós Hubert volt, aki a július végi, margitszigeti Négy Nemzet Tornán robbant be a köztudatba, majd a decemberi országos bajnokságon olimpiai A szintet úszott 200 vegyesen és a döntőben az aranyérmet is bezsebelte.

Októberben az 57 kilós Karakas Hedvig és a 63 kilogrammos Özbas Szofi révén két bronzéremmel zárták a hazai versenyzők az első magyarországi judó Grand Slamet.

Novemberben aztán az Európa-bajnokságra is sor kerülhetett Prágában. Karakas Hedvig pedig ezúttal is bizonyította klasszisát, a döntőben a négyszeres vb-ezüstérmes portugál Telma Monteirót győzte le, és gyűjtötte be pályafutása első kontinensbajnoki aranyát.

A férfiak decemberi törökországi torna Európa-bajnokságán sporttörténelmet írtak a magyar versenyzők, hiszen a Bátori Szabolcs, Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid összeállítású magyar válogatott bronzérmet nyert a csapatversenyben. A nőknél Kovács Zsófia ugrásban és felemáskorláton is aranyérmes lett. Utóbbi szeren Székely Zója a második helyen zárt, míg a Bácskay Csenge, Böczögő Dorina, Kovács Zsófia, Makovits Mirtill, Székely Zója összeállítású magyar női tornászválogatott bronzérmes lett a csapatversenyben.

A dániai női kézilabda Európa-bajnokságon nem alkotott maradandót a magyar válogatott, amely a csoportmérkőzések során csak Szerbiát, a középdöntőben pedig csupán Romániát tudta legyőzni, és végül a tizedik helyen zárt.