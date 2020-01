Magyarország-Spanyolország - Eb-döntő élőben

Egy kontra itt, egy kontra ott, majd kiváló magyar védekezés. A válogatott ráadásul emberelőnybe kerül, és Märcz Tamás szövetségi kapitány rögtön időt is kér.

2020.01.26. 19:17

Nem megy

Manhercz Krisztián nyeri meg a ráúsztást, majd fórban a lövést is elvállalta, de Lopez ezt is védi. 10-ből egy lövés ment be eddig...