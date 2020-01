Óriási fordítás, bronzérmes a női vízilabda-válogatott

A bronzmérkőzést jól kezdte a magyar válogatott, Keszthelyi Rita ötméteresével gyorsan megszerezte a vezetést. A holland egy kapu előtt húzással egyenlítettek, de Szilágyi Dorottya lepattintott lövése után újra a mieink vezettek. Gangl Edina nagy védéseket mutatott be, míg a másik oldalon Keszthelyi remekelt, és növelte az előnyt a 4. percben. Itt azonban megállt a válogatott, a hollandok pedig fordítottak, kapufás, emberelőnyös és kapásgól is volt a találatok között, a negyed végére 5-3-ra ellépett a két évvel ezelőtti Eb-győztes.

A folytatásban feljavult a védekezés, és bár Vályi Vanda még a kapufát találta el -ez volt a második eset, hogy nekünk kifelé pattant -, a következő akciónál Vályi volt a sértett, és Szilágyi ötméteresből megszerezte a negyedik magyar gólt. A hollandok egymás után két emberelőnyt is kaptak, de Gangl bravúrosan hárított. A magyar fór is kimaradt, a hollandok pedig növelni tudták az előnyt. A magyar támadás eredménytelenül zárult, az ellenfél pedig szerencsés góllal még jobban meglépett, Gangl már csak a gólvonalon túlról húzta ki a labdát. AZ utolsó momentum viszont a mieinké volt, harcos labdaszerzés után Parkes volt eredményes (5-7).

A szünet után a kapufa a mieinket segítette, a hollandok nem tudták növelni az előnyt, de aztán Szilágyi, majd Keszthelyi lövését is védte a kapus. Wolves egy centergóllal újra hárommal mentek, ám Parkes szintén centerből válaszolt. A holland akciókat sikerült megállítani, több mint három percig maradtak gólképtelenek, közben a mieink Rybanska közeli góljával közelebb zárkóztak, majd Leimeter távoli bombája már az egyenlítést jelentette a 6. percben. A hollandok emberelőnybe kerülve időt kértek, de Keuning ziccerét Keszthelyi blokkolta zseniális mozdulattal. Máté Zsuzsanna lövésébe is beleért egy holland kéz, de a magyarok kaptak még egy esélyt a harmad végén: időkérés után emberelőnyben Leimeter lőtt a léc alá. Ezzel 4-1-re nyerte az etapot és újra vezetett Bíró Attila együttese (9-8).

Az utolsó nyolc perc Illés kiállításával kezdődött, de a hollandok nem tudták kihasználni a lehetőséget. Garda Krisztián is kiállt, s ezzel ki is pontozódott, de Keszthelyi blokkja megint megakadályozta a holland egyenlítést. A másik kapunál GYöngyössy Anikó csavarása ment mellé, de a hollandokat ezúttal Gangl babonázta meg. A négyperces gólcsendet Illés sem tudta megtörni, videózás után erősítették meg, hogy nem volt bent a lövése. Közben szerencsére a védekezés továbbra is kifogástalanul működött, és amikor újra fórba került a válogatott Bíró Attila időt kért, majd a támadást Illés fejezte be góllal szűk két perccel a vége előtt. A hollandok továbbra sem tudták feltörni a mieink védelmét, így az utolsó támadásnál már csak az órát ölték Keszthelyiék. 19 másodperc volt hátra, a holland kapus is előre jött, de a magyar bekkek ezúttal is határozottabbak voltak.

A magyar válogatott az utolsó negyedben gólt sem kapott, és 10-8-as győzelemmel megszerezte a bronzérmet az Eb-n. Az olimpiai kvótát majd a márciusi selejtezőn vívhatja ki a válogatott.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt