Grosjean: majdnem sírtam a boldogságtól

A 34 éves pilóta a múlt vasárnapi Bahreini Nagydíj első körében, közvetlenül a rajt után szenvedett horrorisztikus balesetet, a versenyautója kettétört, az üzemanyag kifolyt és lángra lobbant. Grosjean a hatalmas tűzben kiszabadította magát az ülésből és kimászott a roncsok közül.

A francia versenyző kisebb égési sérülésekkel megúszta a történteket, és három éjszakát töltött a kórházban. A Haas szerdai tájékoztatása szerint Grosjean Bahreinben marad, ahol tovább kezelik a balesetben megégett mindkét kézfejét.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020