F1-es mentőorvos: néhány másodperc, és Romain Grosjean meghal

Ian Roberts, a Forma-1-es versenysorozat mentőorvosa szerint csupán néhány másodperce volt a személyzetnek arra, hogy kimentse Romain Grosjeant, a Haas pilótáját az égő roncsok közül a vasárnapi Bahreini Nagydíjon elszenvedett balesete után.

A 34 éves francia versenyző három kanyarral a rajt után csapódott bele a szalagkorlátba, autója szabályosan kettétört, a kiömlő üzemanyag pedig azonnal meggyulladt és hatalmas lánggal égett. Grosjeannak ki kellett szabadítania magát az üléséből, a Haas hivatalos adatai szerint 28 másodpercet töltött a lángok között, míg végül ki tudott mászni a roncsból és a mentőcsapat tagjainak segítségével elhagyta a baleset helyszínét.

"Olyan volt, mint egy sütő, csak a vörös lángokat láttuk, és aztán észrevettük, hogy próbálja kiszabadítani magát, ami fokozatosan sikerült is neki" - számolt be a történtekről Roberts, aki az első között ért oda a szerencsétlenség helyszínére. "Volt egy tűzoltó, aki nagyon hamar elkezdte az oltást, és a porral oltó visszaszorította annyira a lángokat, hogy amikor Romain már eléggé magasan volt, akkor a sérült korlát felett ki tudtuk őt menteni" - mondta Roberts, aki szerint csak másodperceik voltak segíteni a versenyzőnek, a lángok ugyanis ennyi idő után újra magasra csaptak fel. A szakember hozzátette,

Roberts azt mondta, első dolga volt ellenőrizni, hogy a versenyző már nincs életveszélyben, ezt követően azonnal elszállították a baleset helyszínéről.

Grosjean vasárnap késő este a Haas istálló, valamint saját Facebook-oldalán jelentkezett egy videóval a kórházi ágyáról. A francia pilóta mindkét kézfején égési sérüléseket szenvedett, ezt leszámítva azonban jól van, és hangsúlyozta: a versenyzők fejét védő, glória elnevezésű HALO-rendszernek köszönheti az életét, amely 2018 óta kötelező az F1-ben, és amelynek bevezetését korábban ő maga is ellenezte.

A glória ismét bizonyított

Vámosi Péter szerint a glória (HALO-rendszer) ismét bizonyította, hogy az elmúlt évek egyik igen hatékony biztonsági fejlesztése. A Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádiónak emlékeztetett, lehet bármilyen erős a sisak, hiszen azt is folyamatosan fejlesztik, egyrészt, hogy könnyebb, másrészt, hogy tartósabb legyen, de egyszerűen nem lehet csak arra rábízni a fej és részint a test védelmét. „Akár tíz évvel ezelőtt is, nem biztos, hogy arról beszélnénk, mint ma, hogy Romain Grosjean túlélte a balesetet” – fogalmazott. Emellett nagy szerepet játszhatott a versenyzői overall és aláöltözet, aminek nagyjából 11 másodpercet kell kibírnia tűzben, illetve a kesztyű, ami 8 másodpercre van hitelesítve.

A szakember arra is kitért, szerencse a szerencsétlenségben, hogy a baleset nagyjából a rajtot követő 20-25 másodpercben történt, amikor még pályán volt az orvosi csapat autója, így ők is gyorsan reagáltak. Ráadásul „nagyon magánál volt a főorvos is”, látva, hogy a helyi erők kicsit „szerencsétlenkednek” a tűzoltókészülékekkel, így ő is besegített.