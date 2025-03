Nemkívánatos személy lett egy nagykövet az Egyesült Államokban

"Nem látjuk szívesen többé Dél-Afrika egyesült államokbeli nagykövetét nagyszerű országunkban. Ebrahim Rasool egy faji hergelő politikus, aki gyűlöli Amerikát és az Egyesült Államok elnökét. Nincs mit megbeszélnünk vele, így persona non gratának tekintjük" - írta az amerikai diplomácia vezetője.

A dél-afrikai nagykövet csütörtökön a johannesburgi Mapungubwe Stratégiai Reflexiós Intézetben tartott beszédében Donald Trump Tegyük újra naggyá Amerikát (Make America Great Again) mozgalmát fehér felsőbbrendűségi válaszként jellemezte az USA-ban zajló demográfiai változásokra. Rasool szerint Trump nemcsak hazájában, de külföldön is „felsőbbrendűségi támadást” indított a fennálló rend ellen – írta a Magyar Nemzet a Fox News amerikai televíziós hálózat beszámolója alapján.

A két ország közti diplomáciai feszültség nem új keletű. Trump elnök februárban végrehajtási rendeletet adott ki Dél-Afrika szankcionálására, válaszul az ország földkisajátítási törvényére, amely lehetővé teszi a kormány számára földterületek kártalanítás nélküli elkobzását.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.



Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.



We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx