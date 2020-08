Lőw Zsolt megszólalt az elvesztett BL-döntő után

"Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy még nagyobb történelmet írjunk, még nagyobb sikert érjünk el, de a döntőben nem sikerült a Bayern Münchenen felülkerekedni. Így egy-két nap távlatából azt tudom mondani, hogy nagyon vegyes érzések kavarognak az emberben" - nyilatkozott kedden az M1 aktuális csatornának a magyar szakember, aki a német vezetőedző, Thomas Tuchel elsőszámú segítője a francia klubnál. "Egy ilyen viszontagságos időszakkal a hátunk mögött borzasztóan nehéz volt felkészülni, így már az is csoda, hogy egyáltalán a döntőig eljuthattunk. Ugyanakkor ha már ott voltunk a fináléban, akkor nagyon szerettük volna megnyerni azt."

Lőw szerint nagyon közel álltak a győzelemhez.

"A mérkőzés előtt abszolút a Bayern volt a favorit, egyszerűen azért, mert nemcsak veretlenül érkezett a döntőbe, hanem minden mérkőzését megnyerte. Szenzációsan erős, nagyon-nagyon jó kerettel érkezett a találkozóra. Mi pedig három és fél hónapos szünet után, kiscsoportos edzésekből nagycsoportos edzésekbe váltva, onnan két-három edzőmeccsen keresztül jutottunk el oda, hogy otthon kupadöntőket játszottunk, utána pedig már utaztunk is Portugáliába. Ennek tükrében egy csoda, amit elértünk, óriási teljesítmény, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Az idén sikerült négy trófeát begyűjtenünk és a BL döntőjében szerepelnünk, ugyanakkor ez egy elszalasztott lehetőség is. Az ember nem tudhatja, hogy mikor ülhet újra Bajnokok Ligája-döntőben a kispadon" - fogalmazott a tréner.

A történteket érzelmi oldalról megközelítve Lőw Zsolt elárulta: elképesztően nagy élmény és megtiszteltetés számára, hogy idáig eljuthatott az edzői pályafutásában, ráadásul ilyen fiatalon, 41 évesen.

"Büszke vagyok erre, de amire talán még jobban, hogy rengeteg gratulációt és jókívánságot kaptam Magyarországról. Hálás vagyok a magyar embereknek, mert úgy éreztem, hogy minden pillanatban velem-velünk vannak, és szurkolnak azért, hogy az a magyar gyerek Újpestről minél tovább jusson. Óriási köszönet nekik, és remélem, nem okoztunk csalódást" - mondta a PSG másodedzője.

Arra a kérdésre, hogy szerinte mi döntött vasárnap este, a szakember a következőt válaszolta:

"A legnagyobb különbségek a felkészülésben keresendők. A bajorok bajnoki ritmusból, szenzációs formában érkeztek erre a tornára, mi pedig borzasztó körülmények közül és kesze-kusza felkészülés után.

A másik, hogy sérülések is nehezítették a dolgunkat, például Kylian Mbappé az egyik kupadöntőn komoly sérülést szenvedett, már az egy csoda volt, hogy egyáltalán szerepelhetett a döntőben, de nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amire igazán képes. Ángel Di Maria eltiltott volt az Atalanta ellen, Marco Verrattit pedig épp hogy be tudtuk cserélni, ő ugyancsak sérült volt. Tehát az előjelek sem voltak jók, nem volt meg a ritmus, s talán ennek tudható be, hogy a két legnagyobb sztárunk, Neymar és Mbappé nem tudott betalálni sem az Atalanta, sem a Leipzig ellen, majd a fináléban sem. Ez borzasztóan ritka dolog, hiszen ők szinte minden mérkőzésen szereznek gólt" - elemzett Lőw Zsolt.

Emellett kiemelte Manuel Neuernek, a Bayern kapusának teljesítményét a fináléban, szerinte ismét elképesztő formában védett, szinte áthatolhatatlan volt.

"Tudtuk, hogy egy gól eldöntheti a mérkőzést, szerettük volna mi szerezni ezt az első találatot, az első félidőben volt is három-négy komoly lehetőségünk. Ha sikerül előnybe kerülnünk, akkor szerintem másként alakult volna. A bekapott gól aztán eldöntötte a találkozót, bár utána is voltak lehetőségeink, de pontatlanul játszottunk és a nagy akarásnak rengeteg labdavesztés volt az eredménye. Így az utolsó harminc percet már nem tudtuk annyira kontrollálni, amennyire szerettük volna" - tette hozzá.

Elárulta azt is, ahogy meneteltek előre, otthonról, Franciaországból azt a visszajelzést kapták, hogy a szurkolók elégedettek a csapattal, azzal a folyamattal, amely lezajlott az együttesen belül az elmúlt két évben. Látják azt, hogy a játékosok együtt küzdenek a sikerekért, nem az egyéni ambíciójukat akarják megvalósítani, nem csak a pénzért jöttek Párizsba "focizgatni", amiért korábban sok kritika érte a PSG-t.

"Az Atalanta és a Lipcse ellen is csapatként jutottunk tovább, a csapat teljesítménye volt a döntő, sok pozitív visszajelzést kaptunk. A drukkerek nagyon szerették volna, nagyon vágytak arra, hogy BL-győztes legyen a Paris Saint-Germain, hiszen nagyon hosszú idő óta várnak erre, de így is büszkék ránk" - mondta.

A jövőről szólva Lőw Zsolt kijelentette: elengedhetetlen, hogy megerősítsék a keretet, hogy hogyan, arról a klub dönt majd az elkövetkezendő hetekben.

Nyitókép: Twitter/RB Leipzig English ‏