Tanulságos nyilatkozatok a Bajnokok Ligája-döntő után - videó

A Nemzeti Sport online összgyűjötte a Bayern München 1-0-s sikerét hozó Bajnokok Ligája-döntőt követő legfontosabb értékeléseket - a vesztes fél a francia PSG volt.

Kingsley Coman, a győztes gól szerzője: "Rendkívül boldog vagyok, ám egy kicsit szomorú is a PSG miatt. De már száz százalékig bayernes vagyok. Rendkívüli utat jártunk be, de tisztelet illeti a párizsiakat is, hogy eljutottak idáig. Megpróbáltunk nagy nyomást gyakorolni rájuk, azonban voltak helyzeteik. Mi viszont gólt is szereztünk, ez a legfontosabb. A PSG nagyszerűen futballozott, csakúgy, mint mi. Nagyszerű döntő volt."

Joshua Kimmich (Bayern): "Ez karrierem legszebb napja, amikor elnyersz egy ilyen nagy trófeát, a pályán a testvéreiddel együtt, akkor rájössz: ez a maximum, amit kívánhatsz."

Alphonso Davies (Bayern): "Ki gondolta volna valaha is, hogy egy srác Kanadából megnyeri a BL-t? Két évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondja nekem... Soha nem hittem volna, hogy összejön. Gyerekként arról álmodoztam, hogy Európában futballozok majd, és BL-t nyerek egy ilyen nagy klubbal, mint a Bayern. A történetemmel inspirálni szeretném az embereket: bármit megtehetsz, a dolgok fejben dőlnek el."

Serge Gnabry (Bayern): "Ennél jobb dolog nem is történhetett volna velünk. Itt senki sem adja olcsón a bőrét, de végül is győztünk.”

Thomas Müller (Bayern): "Mindannyian tudtuk, mi lesz a szezonunk vége, nincsenek titkok, csak folyamatosan fejlődni kell."

Hansi Flick (edző, Bayern): "Nagyon sok embernek köszönetet kell mondanunk ezért a sikerért. Láthatta mindenki már a télen is, mennyire elszánt a csapatom, egy edző mindig erre vágyik. Hatalmas tempójú futballt hozott a döntő, mindent beleadtak a játékosok, és akadtak helyzetek mindkét oldalon. A mienk a világ legjobb kapusa, Manuel Neuer, ő tartotta bennünk a lelket. Talán végleg kiléptünk ebben az idényben Franck Ribéry és Arjen Robben árnyékából. Kingsley Coman hihetetlenül tehetséges, és ma megmutatta, hogy képes gólt is szerezni."

Manuel Neuer (kapus, Bayern): "Nem egyszerű szavakba önteni azt az örömöt, amelyet a lefújást követően éreztünk."

Thomas Tuchel (edző, PSG): "Mindent beleadtunk. Kitettük szívünket-lelkünket a pályán, mindent megtettünk a győzelemért. Egy döntőben csak ez számít, semmi más, de az eredmény nem csak tőlünk függ. Természetesen most csalódott vagyok, de nem nagyon. Rettenően megzavart bennünket a kapott gól, sok helyzetünk volt előtte, ha csak egyet is belövünk ezekből, akkor mi nyerjük a döntőt."

Ander Herrera (PSG): "Most igazán pocsékul érezzük magunkat, el kell gondolkodnunk a történteken. Együtt kell maradnia a csapatnak, a jövő szombattól újra harcolunk a következő álmunk megvalósításáért."

Marquinhos (PSG): "Egy döntőt megnyerni kell, nem részt venni rajta, és mi nem tudtunk győzni."

Thiago Silva (PSG): "Ez volt az utolsó mérkőzésem a csapatban. Nagyon szomorú vagyok, elnézést kell kérnem a szurkolóktól, egyben köszönöm nekik a szeretetüket. Vissza fogok még térni egy másik szerepkörben, szeretem ezt a klubot, ám három vagy négy évet még szeretnék futballozni, és játszani a katari világbajnokságon."

Emmanuel Macron (francia elnök): "Gratulálok a Bayernnek a hatodik BL-győzelméhez, és a Párizsnak a kivételes menetelésért. Eljön még a francia futball számára a győzelem órája." Rekord Nagyjából 120 millió eurós rekordbevétellel zárta az idényt a Bajnokok Ligájában a győztes Bayern München. A bajorok 115,69 millió euró prémiumra számíthatnak az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA), miután első csapatként az összes mérkőzésüket megnyerték a BL-ben. Egyedül a vasárnapi döntő, amelyben a Bayern 1-0-ra győzött a Paris Saint-Germain ellen, 19 millió eurót hozott a németeknek. Az UEFA-prémiumhoz jön még az a pénz, amelyet a hazai nézőszámok alapján osztanak el, ez várhatóan kétmillió euró körül lesz. (MTI)

