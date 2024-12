Ezrek emlékeztek hétfőn este Magdeburgban a gázolásos támadás áldozataira - videó

A megmozdulásra "A ne adj esélyt a gyűlöletnek" nevű polgári kezdeményezés szólított fel, és a magdeburgi püspökség is támogatta. Sokan gyertyát tartottak kezükben és megtapsolták a mentőszolgálatokat, megköszönve a munkájukat. "Ezek egy világra nyitott város fényei" - hangsúlyozta Oliver Wiebe, a polgári kezdeményezés szóvivője, mondván, a gyászra és megemlékezésre gyűltek össze.

Ezzel párhuzamosan a magdeburgi katedrális előtti téren a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt tartott gyűlést. Alice Weidel, az ellenzéki párt társelnöke arról beszélt, hogy a gyászt követően elérkezett az idő a történtek feldolgozására. Az elkövetőre utalva kijelentette, hogy az, aki a neki menedéket nyújtó ország állampolgárait megveti, "az nem tartozik közénk". Weidel hangsúlyozta, hogy az emberek szeretnének ismét biztonságban élni. Beszédét és egy perc néma csendet követően a résztvevők gyászmenetre indultak.

IT'S HAPPENING



Tens of thousands of Germans are on the streets to protest against open borders after the Magdeburg attack.



Media won't show you this... pic.twitter.com/i9vYDfZhQ6