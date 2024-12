Látványos kapusgólt rúgott az észak-írországi magyar légiós - videó

A Glentoran magyar kapusa, Gyollai Dániel pályafutása során most először került be gólszerzőként a Cliftonville elleni bajnoki jegyzőkönyvébe, miután saját tizenhatosa elől elvégzett szabadrúgása az ellenfél kapujában kötött ki - írja a hvg.hu.

A békéscsabai születésű, 27 éves kapusnak ez volt karrierje első gólja, a találattal az első félidő hosszabbításában egyenlített a Glentoran, majd a második félidőben egy újabb szabadrúgásgóllal meg is nyerték a mérkőzést.

Gyollai Dániel 2013-ban, a Honvéd akadémiájáról került az akkoriban még stabilan a Premier League-ben szereplő Stoke Cityhez, a felnőtt csapatnál azonban nem kapott lehetőséget. Több alacsonyabb osztályú klubot is megjárt, így a Wigant és a Peterborough-t is, a tavalyi szezont pedig szabadúszóként töltötte. Júliusban igazolt le az északír Glentoran.

A kapusgólról videót is megosztottak a közösségi médiában:

ICYMI ?



Glentoran goalkeeper Daniel Gyollai scores from his own half! ?



Watch Irish Premiership highlights on the BBC Sport website and app ??#BBCFootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/axBin8BVMH