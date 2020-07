Wéber Gábor: egy erős Red Bull-szezonkezdés jót tenne a versengésnek

A magaslati viszonyok - hiszen 750-800 méter magasan vagyunk - általában a Red Bullnak kedveznek, ez így volt az elmúlt két évben is - latolgatta az osztrák Spielberg pályán újrainduló Forma-1 szezonnyitó futamának esélyeit Wéber Gábor, a magyar közvetítés vezető kommentátora az InfoRádió Aréna című műsorában. Felidézte, hogy az elmúlt két itteni futamot Max Verstappen nyerte - egyszer még Renault, aztán már Honda motorral 2018-ban és 2019-ben -, a Mercedesnek pedig volt túlmelegedési gondja, volt gumikezelési problémája is. "Ez nem az ő kedvenc vadászterületük, az látszik az elmúlt évekből" - fogalmazott a kommentátor. Hozzátette: a Mercedes pilótájának, Valtteri Bottasnak viszont korábban két pole-pozíciója is volt már itt. "Ezt a típusú pályát nagyon szereti, tavaly harmadik volt" - mondta Wéber Gábor.

Szerinte a tavalyi osztrák futam legemlékezetesebb mozzanata a legtöbbek számára a Leclerc-Verstappen csata, és annak utolsó lépéseként az utóbbi pilóta nagyon komoly, könyöklős előzése volt. "Ez lehet egyfajta nyomás is a Red Bullnak, bár Verstappent ez nem szokta zavarni, hogy ez egy olyan pálya, ahol illene erősen kezdeni, és ahol akár a Mercedest megszorítani, vagy legyőzni is lehet" - jegyezte meg Wéber Gábor. Szerinte egy, a Red Bull által erősen kezdett év jót tenne a versengésnek és a Forma-1 nézettségének is, mert így jóval izgalmasabbá tenné a versenyt. Mint mondta, a Red Bull csapata évek óta a szezon elején elvesztett pontok miatt nem jut közelebb a világbajnoki dobogóhoz.

"A Ferrarival most egyáltalán nem számolok. Aztán lehet, hogy később megbánom ezt a kijelentésemet" - mondta a kommentátor. Ezt arra alapozza, hogy megnézve a téli teszteket, az azon nyújtott teljesítményeket, az azóta eltelt időszakot, Vettel év végi távozásának bejelentését, és az azóta eltelt időszak kommunikációját, nem túl biztató a csapat teljesítménye. Utalt arra az eheti bejelentésre is, hogy a Hungaroringre egy teljesen más koncepció szerint épülő autó jön, egy komoly változtatás, ami az ő olvasatában azt jelenti, hogy nem is nyúltak a Melbourne-re készült Ferrari verzióhoz emiatt, vagyis több más csapattal ellentétben nem fejlesztettek a versenyautón.

Az idei szezonban Wéber Gábor egyértelműen a Verstappen-Hamilton csatára látja a legnagyobb esélyt, mivel ugyan Bottas egy egész éven keresztül próbálta megszorongatni a csapattársát, Lewis Hamiltont, ez nem jött össze. "Nem írtam le teljesen Bottast, de azért fogy az ideje: az év végén a szerződése is lejár, és ahhoz, hogy folytathassa a Mercedesszel, vagy egy világbajnoki cím, vagy egy nagyon komoly szezon kellene. De egy, az eddigiekhez hasonló szezon már nem lesz elég ahhoz, hogy Bottas megtarthassa az ülését" - jegyezte meg Wéber Gábor. Úgy vélte, hogy az pedig teljesen Hamiltonon múlik, hogy az idén ugyancsak lejáró szerződését milyen feltételek mellett újítja meg a csapatával.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna