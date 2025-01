Többen is borultak, a címvédőnek fel is kellett adnia a Dakar-ralit - videó, képek

A 62 éves, raliban kétszeres világbajnok spanyol versenyző és navigátora, Lucas Cruz a vasárnap kezdődött és hétfőn véget ért, 48 órás második szakaszon felborult a Ford Raptorral, amely az eset következtében komolyabban összetört.

A Ford a közösségi médiaoldalain hétfő este közölte, hogy a versenyautó bukóketrece súlyosabban rongálódott a borulás közben, ezért azt a döntést hozták, hogy visszaléptetik a párost a további küzedelemtől.

Con mucha tristeza, tenemos que decir adiós al @dakar este año. Así son las carreras, a veces toca vivir la parte más amarga. Pronto volveremos a casa para recuperarnos física y mentalmente. Gracias a todos por el apoyo.



With great sadness, we have to say goodbye to the @dakar… pic.twitter.com/KrKH12iwmP — Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 6, 2025

Sainz és Cruz hétfőn ugyan be tudta fejezni a maratoni szakaszt, de több mint másfél órás hátránnyal, az összetettben pedig szintén majdnem másfél órával maradt el az éllovas dél-afrikai Henk Lategantól. A Ford Raptor bukóketrecén kívül mindkét ajtó megsérült, a duó pedig szélvédő nélkül volt kénytelen teljesíteni a szakasz második felét.

Sainz először indult Forddal a Dakaron, eddigi négy diadalát négy különbőző márkával - Volkswagennel, Peugeot-val, Minivel, Audival - aratta.

A Dakar közösségi oldala szerint a harmadik etapon Sebastien Loeb és Fabian Lurquin is felborult az autójával, mindketten vissza tudtak állni a versenybe.