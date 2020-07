Wéber Gábor: a 24. órában érkezett az életmentő döntés a Forma–1-ben

Weber Gábor szerint a Hungaroring esetében, csak azért, hogy változtassanak, nincsen értelme hozzányúlni a pálya vonalvezetéséhez, hiszen attól nem lesz jobb a versenyzés. A pálya így jó, ahogy van, ugyanakkor a környezetét, a kiszolgáló létesítményeit, a pálya körüli utakat lehetne modernizálni, hogy jobban megközelíthető, környezet- és fogyasztóbarátabb legyen a Hungaroring, ami persze mind-mind rengeteg pénz, de a minimum 2027-ig tartó jövő fényében van értelme a beruházásnak – fogalmazott a szakember az InfoRádió Aréna című műsorában.

A magyar közvetítés vezető kommentátora megjegyezte, mindezek mellett maga a Forma–1 jövője is izgalmas kérdés lehet, hiszen a tervek szerint

2025-ben kerül sor majd egy újabb nagy szabályváltoztatásra,

amely révén – reményei szerint – az eddigieknél jobb irányt vesz az autóverseny.

Túl kell élni

Weber Gábor szerint a „24. órában” megérkezett, 145 millió dollárban maximalizáló, majd sávosan csökkenő, 2021-től már életbe lépő költségvetési korlátozásra órási szükség volt a Forma–1-ben. Ugyan tolták, halogatták és nem igazán akarták bevállalni a csapatok, kiváltképp a nagyok, de a koronavírus-válság jelentette visszaesés olyan szituációt teremtett, ami miatt már nem letehetett ezt elkerülni – tette hozzá.

„A kérdés már az volt, hogy belehalunk-e, vagy »megműtjük-e« magunkat?”

És végül mindenki az utóbbira szavazott, remélvén, hogy a „lábadozás” rövid lesz – fogalmazott.

A kommentátor úgy látja, szükség volt a lépésre, mert az F1 saját maga generált egy olyan túlköltekezést, amit már csak a legnagyobb, gyári hátterű csapatok tudtak tartani. Ide sorolandó a Red Bull is, jegyezte meg, miután olyan pénzeszközökkel rendelkeznek, ami gyakorlatilag gyári csapattá teszi őket. Muszáj visszafogni a költekezést, amitől nem lesz más a verseny, legfeljebb észszerűbb formában fog működni, lélegzetnyi teret adva a közepes és kisebb istállóknak arra, hogy ők is labdába rúghassanak, győzelmeket vagy dobogókat is elcsíphessenek, még ha ettől vélhetően nem is kerülnek a mezőny élére – magyarázta Weber Gábor, aki szerint erre a legjobb példa a Williams, amely minden nap a túlélésért küzd.

InfoRádió - Aréna – Wéber Gábor

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt