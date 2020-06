Így emlékezik Magyarország Benedek Tiborra

A sportvilág fekete napján az egész ország megrendült, és egymás után érkeztek a nagyszerű sportolóról, edzőről, barátról szóló megemlékezések.

A Magyar Vízilabda Szövetség és az UVSE csütörtök 21 órától nyilvános, gyertyás, csendes megemlékezést tart a Hajós Alfréd Sportuszoda bejárata előtt Benedek Tibor emlékére – részletek itt.

Az InfoRádió összefoglalta pályafutását és felidézte a vele készített nagyinterjúkat, valamit azt, hogy miként vallott sikere titkáról és a tehetségéről.

Nyilatkozott a rádióban Kovács István, aki Benedek Tibor edzőjeként az Újpesttel BEK-et nyert, és arról beszélt, ő volt az edzők álma. "Fantasztikus tehetség volt, nagyon korán kezdett el játszani az első osztályban, és már fiatal korában kitűnt a szorgalma. Nagyon céltudatos volt, eltökélt szándéka volt, hogy jó és eredményes vízilabda-játékos legyen, és az is lett" – mondta az ismert edző.

Kicsit úgy érzem magam, mint amikor a természet rendje felborul és nem a szülők mennek el előbb, hanem a gyermek – ezt Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya mondta az InfoRádióban a tragikusan fiatalon elhunyt Benedek Tiborról. Egyéniségének jellemzéseként felidézte: csapatkapitányként csak nagyon kritikus pillanatban emelte föl a hangját, vagy mondott olyan dolgokat a játékostársainak, amire szükség volt, hiszen már azzal óriási hatással volt mindenkire, hogy tette a dolgát.

Faragó Tamás úgy fogalmazott az InfoRádióban: "olyan űrt hagyott maga után, amit nehéz lesz pótolni, és nagyon nehéz lesz ezt feldolgozni, mert bárhová megyünk majd az uszodában, Tibort mindig ott látjuk majd". Felidézte, hogyan viselte a betegségét, és azt is kifejtette: Benedek Tibor edzőként is fantasztikusat alkotott, példakép volt, mindenki tudta az uszodában, hogy ki ő, és milyen képességekkel rendelkezik.

Kiss Gergely egyelőre keresi a szavakat, nem tud nyilatkozni. A sportoló – aki szintén részese volt játékostársként mindhárom olimpiai bajnoki címnek, úgy, hogy ráadásul olykor posztriválisok is voltak a válogatottban és egy ideig a klubcsapatban is – bejegyzést írt a közösségi oldalára. "Próbálok most valamit reagálni, összeszedni magam, remegő lábakkal, torok- és fejfájással, könnyekkel küszködve, rövidet és személyeset. Minden óriási bajnokunk elvesztése hatalmas fájdalom, de ez az űr most elképesztő..." - fogalmaz a vízilabdázó.

A háromszoros olimpiai bajnok csapattársak közül elsőként Szécsi Zoltán kapus volt, aki meg tudott szólalni Benedek Tibor halála után. Benedek Tibor májusi, teljes visszavonulása óta "készült rá", hogy ez a szörnyű pillanat eljön, de az ilyen hírrel sosem könnyű szembesülni. "Amíg ment a bajnokság a járvány miatti szünetig, és Tibi ott állt a parton, addig tudtunk értekezni, találkoztunk. Nagy UVSE-fanatikus vagyok, a fiam is ott játszik, és ez nagyrészt Tibinek köszönhető" - utalt a Benedek Tibort körülvevő aurára az újpesti-margitszigeti vízilabdacsapatnál. Mint elmondta még, lelkileg nem lehetett erre felkészülni, és nem is szívesen beszél a tragédiáról, legfőképp a család kérésére.

Sosem felejtünk el, Grande Tibor – áll egykori klubjának megható üzenetében. Benedek Tibor előbb öt éven át Rómában pólózott, majd kétszer is a Pro Recco játékosa volt, előbb 2001 és 2004, majd 2007 és 2012 között. Az eredménylistája alapján is nagy bajnok, de a számok nem árulnak el mindent. Tibor kivételes személyiség volt a medencén kívül is, egy szerény és karizmatikus profi, aki ezt minden esetben bizonyította is – olvasható a klub honlapján.

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke szerint a csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor igazi példakép volt játékosként és edzőként is. "Nehéz... Nagyon nehéz... Keresem, nehezen találom a szavakat... Sorjáznak az emlékek, a közös emlékek. Amikor gyerekek voltunk, amikor ifjú titánként fejjel mentünk a falnak, amikor edzésről edzésre kemény dolgoztunk azért, hogy egyszer ott állhassunk a dobogó tetején. Ott álltunk. Együtt, egymás kezét fogva, mosolyogva, sírva. Most is sírunk, könnyezünk, együtt, a vízilabdacsalád, együtt a sport családja, együtt a magyarság" - írta az MVLSZ honlapján Vári Attila.

Nagy Viktor is szívbemarkoló üzenettel búcsúzik. A vízilabda-válogatott kapusa azt írja, Benedek Tibor nélkül nem lenne világ- és Európa-bajnok, BL-győztes.

Alekszandar Sapics szerb olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó érzelmes levélben köszönt el a csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibortól. Arról írt, sosem fogja megbocsátani magának, hogy nem mondta el Benedek Tibornak, mennyit jelentett számára. „Barátom, nyugodj békében! – ez a legkevesebb, amit mondhatok. Éveken át titkoltam mindenki előtt, hogy a vízilabdában, sőt, életemben te voltál az egyetlen, akire igazán felnéztem, és aki miatt az lettem, aki vagyok”.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben emlékezett meg az életének 48. évében, súlyos betegség után elhunyt legendáról, ezekkel a szavakkal: „Lesz-e még? Nem lesz. Fekete a víz a medencében. Meghalt Benedek Tibor. Nyugodjon békében!”

Részvétét fejezte ki a csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor családjának Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. "Bár sportolóként és edzőként elért címeivel, elismeréseivel roskadásig tele a vitrin - kiragadva néhányat: háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Eb-aranyérmes, a Swimming Hall of Fame tagja, Budapest díszpolgára -, elsősorban az embert gyászoljuk; azt az embert, aki a medencében és a medencén túli tetteiben is példát mutatott, aki imádott élni, aki soha, semmilyen helyzetben nem ismert lehetetlent” – olvasható a közleményében.

Benedek Tibor szövetségi kapitányi évei alatt többször is vendége volt az InfoRádió Aréna című műsorának.

2013 augusztusában legnagyobb edzői sikere, a világbajnoki cím után volt a vendég.

Benedek Tibor az Arénában – 1. rész

Benedek Tibor az Arénában – 2. rész

Legközelebb 2014 karácsonya előtt járt a stúdióban.

Benedek Tibor az Arénában – 1. rész

Benedek Tibor az Arénában – 2. rész

2016 áprilisában pedig a többi között arról beszélt, hogy a magyar vízilabdázóknak – különösen a válogatottaknak – miért fontos mindig a legjobb teljesítményre törekedni.

Benedek Tibor az Arénában – 1. rész

Benedek Tibor az Arénában – 2. rész

A beszélgetést videofelvételen is meg lehet tekinteni:

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás