Pro Recco: sosem felejtünk el, Grande Tibor

Életének 48. évében elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki a pályafutása jelentős részét Olaszországban töltötte, így nem meglepő, hogy a halálhírét vezető helyen közli a legnagyobb olasz sportnapilap, a Gazzetta dello Sport is.

"A vízilabda gyászolja Benedek Tibort"

– írja a lap, minden idők egyik legnagyobb bajnokának minősítve a magyar pólóst, megemlékezik a három olimpiai bajnoki címéről, és arról, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is maradandót alkotott.

Benedek Tibor előbb öt éven át Rómában pólózott, majd kétszer is a Pro Recco játékosa volt, előbb 2001 és 2004, majd 2007 és 2012 között. A Gazetta felidézi, hogy külföldiként is kapitánya lett annak az élcsapatnak, amellyel négy Bajnokok Ligáját, hat olasz bajnoki aranyat, négy olasz kupát, négy európai szuperkupát nyert.

"Nincsenek szavak, olyan hír érkezett, amelyet soha nem akartunk volna olvasni

– áll a Pro Recco honlapján. – Az eredménylistája alapján is nagy bajnok, de a számok nem árulnak el mindent. Tibor kivételes személyiség volt a medencén kívül is, egy szerény és karizmatikus profi, aki ezt minden esetben bizonyította is. Legmélyebb együttérzésünk a családnak, a barátoknak és a teljes vízilabda-társadalomnak. Viszlát, Grande Tibor, történelmet írtál, és mi soha nem fogunk elfelejteni."

Nyitókép: prorecco.it