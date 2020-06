Vári Attila: Benedek Tibor igazi példakép volt

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke szerint a csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor igazi példakép volt játékosként és edzőként is. "Nehéz... Nagyon nehéz... Keresem, nehezen találom a szavakat... Sorjáznak az emlékek, a közös emlékek. Amikor gyerekek voltunk, amikor ifjú titánként fejjel mentünk a falnak, amikor edzésről edzésre kemény dolgoztunk azért, hogy egyszer ott állhassunk a dobogó tetején. Ott álltunk. Együtt, egymás kezét fogva, mosolyogva, sírva. Most is sírunk, könnyezünk, együtt, a vízilabdacsalád, együtt a sport családja, együtt a magyarság" - írta az MVLSZ honlapján Vári Attila.

Úgy fogalmazott, felfoghatatlan veszteség, hogy "nincs már közöttünk, hogy nem nevethetünk együtt, nem ölelhetjük át egymást".

"Példakép, igazi példakép volt ő, úgy játékosként, mint edzőként. Példakép emberként. Nehéz... Nagyon nehéz... Pótolhatatlan veszteség ért bennünket. Tibi, ígérem, az általad elkezdett csodálatos munkát, az utánpótlás megreformálását folytatjuk a többiekkel! Mindig itt leszel a szívünkben! Isten Veled, barátom!" - olvasható a megemlékezésben.

A háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó súlyos betegség után, életének 48. évében csütörtök hajnalban hunyt el. Benedek Tibort az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), valamint a Magyar Vízilabda Szövetség is saját halottjának tekinti.

