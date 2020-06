Kiss Gergely Benedek Tibor halálára: "Elnézést kérek..."

A közösségi média tartalmain is jól látszik, hogy a magyar sport fekete napja lett 2020. június 18-a. Hétköznapi emberektől élsportolókon, csapattársakon, sporttársakon át miniszterelnökig mindenki valamilyen módon kifejezi fájdalmát a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, világbajnok edző Benedek Tibor halála kapcsán.

Közülük is igazán közeli társ volt Kiss Gergely, aki szintén részese volt játékostársként mindhárom olimpiai bajnoki címnek - úgy, hogy ráadásul olykor posztriválisok is voltak a válogatottban és egy ideig a klubcsapatban is.

A késő délelőtt profilképét is Benedek Tibor-osra cserélő balkezes játékos a Facebookon délutáni posztjában először is elnézést kér, hogy nem nyilatkozik a fájdalmas órákban.

"Próbálok most valamit reagálni, összeszedni magam, remegő lábakkal, torok- és fejfájással, könnyekkel küszködve, rövidet és személyeset. Minden óriási bajnokunk elvesztése hatalmas fájdalom, de ez az űr most elképesztő..." - fogalmaz a vízilabdázó, aki szerint Benedek Tibor közel húsz évig az egyik legnagyobb személyisége volt a világ vízilabdájának és a magyar sportéletnek.

Aztán jönnek az emlékek és a jelzők:

23 évesen Benedek Tiborral lett először olimpiai bajnok

27 évesen lett klubtársa a csütörtökön elhunyt legendának, hogy "naponta láthassa a csodát"

gólkirály, harcos, bajnok, bajtárs, példakép, vezér, csapatkapitány, mester.

"Soha, senki nem fog megközelíteni sem" - folytatta megindító bejegyzését az egykori játékostárs.

A teljes bejegyzés alább megtekinthető.

Nyitókép: Kiss Gergely/Facebook