A Honvéd emberhátrányban verte a Debrecent

A szerdán a Mezőkövesd ellen kupadöntőt vívó Honvéd 2018. augusztus 25. óta először tudta legyőzni a Debrecent, amelytől azóta két döntetlen mellett kétszer kikapott. Pisont István ötödik alkalommal irányította a kispestieket, és először nyert csapatával.

OTP Bank Liga, 26. forduló:

Budapest Honvéd FC-Debreceni VSC 3-1 (1-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Pintér Cs.

gólszerzők: Kamber (15.), Ugrai (51. - 11-esből), Szendrei (89.), illetve Adeniji (69.)

sárga lap: Kamber (15. és 65.), Levkovich (75.), Ugrai (77.), illetve Kusnyír (48.)

piros lap: Kamber (65.)

Budapest Honvéd:

Tujvel (Levkovich, 71.) - Batik (Niba, a szünetben), Kamber, Lovric, Ikenne-King (Mezghrani, 58.) - Gazdag (Nagy G., 79.), Szendrei, Hidi, Kesztyűs, Kukoc (Aliji, a szünetben) - Ugrai

Debrecen:

Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Ferenczi - Tőzsér - Bódi, Haris (Szabó B., 71.), Varga K. (Kundrák, 56.) - Szécsi (Adeniji, 56.), Trujics (Garba, 56.)

Visszafogott iramban kezdődött a mérkőzés, a Debrecen került némi mezőnyfölénybe, de a Honvéd szerezte meg a vezetést:

a 15. percben egy szögletnél jó ütemben érkezett Kamber, és a kapuba csúsztatta a labdát. A folytatásban is a Debrecen kezdeményezett, de ritkán adódott lehetőség a vendégek előtt, mert tömören és zártan védekezett a fővárosi együttes, amely Ugrai révén a szünet előtt kontrákból veszélyeztetett.

Lendületesebben kezdték a második felvonást a hazaiak, és az 51. percben a nagy kedvvel játszó Ugrai büntetőből növelte a kispestiek előnyét. A 65. percben Kamber rossz ütemű becsúszására megkapta a második sárga lapját - az elsőt gólöröm után gyűjtötte be -, így a pirosat is. A létszámfölényt Adeniji révén öt perccel később szépítő találatra váltottak a vendégek, a gólnál ráadásul kisebb sérülést szenvedett Tomas Tujvel, a kispestiek kapusa, akit le is kellett cserélni.

Az egygólos különbség és a hajrá felpörgette a vendégcsapatot, a kilenc mezőnyjátékossal védekező kispestiek beszorultak a saját térfelükre.

A Debrecen azonban ráfizetett arra, hogy kinyílt: Szendrei a 89. percben egy kontra végén jól eltalált lövésével eldöntötte a mérkőzést.

A DVSC a bajnoki szezonban 13. idegenbeli találkozóján kilencedik alkalommal maradt alul, vendégként ennél rosszabb mérlege csak a sereghajtó Kaposvárnak van.