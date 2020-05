Nagy lehetőséget kapott a Tour de Hongrie

A Tour de Hongrie szervezői arról kaptak értesítést, hogy a május 20-ig megjelenő teljes naptárban kedvező őszi időpontot kaphat a kényszerűségből elhalasztott magyar viadal – közölték a szervezők.

A nemzetközi szövetség hangsúlyozta: a sportág „túlélése” érdekében létfontosságú a legnagyobb hagyományokkal bíró versenyek megrendezése, így a naptár átalakításánál elsősorban ezekre voltak tekintettel.

„A Tour de Hongrie komoly lehetőséget kapott, az UCI ugyanis arról tájékoztatta a magyar szövetséget és azon keresztül bennünket, hogy a versenyünk két kedvező őszi időpont közül választhat – mondta Eisenkrammer Károly főszervező. – Részleteket egyelőre nem szeretnénk elárulni, rövid időn belül egyeztetni fogunk a döntéshozókkal, a partnervárosainkkal, támogatóinkkal, és döntést hozunk a 2020-as Magyar Körverseny időpontjáról. A Tour de Hongrie úgy indult ennek az esztendőnek, hogy történelmi lehetőséget kapott a szintlépésre, a világ legjobb csapatai neveztek be a versenyünkre, minden idők legerősebb Magyar Körversenyét rendezhettük volna meg az idén májusban. A koronavírus-járvány mindent átírt, de láthatóan az UCI-nál is értékelik az erőfeszítéseinket, számunkra ennek elismerése ez a gesztus. Amely a kényszer szülte körülmények ellenére is jó lehetőséghez juttathatja a magyar kerékpársportot.”

Márciusban a kerékpáros idényt is fel kellett függeszteni a koronavírus-járvány miatt, így az UCI-nak a teljes versenynaptárat át kellett alakítania – áll a Magyar Távirati Iroda hírében. A szövetség döntése értelmében augusztus 1-ig továbbra sem lehet WorldTour-versenyeket rendezni, attól kezdve azonban újraindulhat az idény. Az előzetes terveknek megfelelően augusztus elsején a Strade Bianche olasz egynapos versennyel indul újra a szezon, amely november 8-án a Vueltával zárul. Ezen időszak alatt összesen huszonöt eseményt rendeznek meg, köztük tizenhét egynapos versenyt.

Legutóbb harmincnégy évvel ezelőtt történt olyan, hogy két háromhetes körverseny részben fedésben volt egymással: 1986-ban a Vuelta május 13-án ért véget, a Giro pedig május 12-én kezdődött. Az idén a Vueltát a szervezők kérésére egy héttel lerövidítették, így az október 20-án kezdődik és november 8-án zárul majd. Az eredeti tervek szerint májusban rajtoló Giro d’Italia marad háromhetes, így azonban részben fedésben lesz a Vueltával, mivel az olasz körversenyt október 3. és 25. között rendezik meg.

Halasztások A Giro első három szakaszát Magyarországon, a Vueltáét Hollandiában rendezték volna – utóbbit már hivatalosan is törölték az útvonalból, az olaszok pedig valószínűleg új szakaszokat jelölnek ki. Budapest 2021-ben, a hollandiai Utrecht pedig 2022-ben szeretne otthont adni a nagy rajtnak. Az eredetileg június 27-én kezdődő Tour de France-t a szervezők előzetes kérésével összhangban augusztus 29. és szeptember 20. között rendezik meg idén.



A legnagyobb egynapos futamokból négyre októberben kerülne sor, a kivételt a Milánó–Sanremo jelenti, amely a mostani tervek szerint augusztus 8-án lenne. A Liege–Bastogne–Liege október 4-re, a flandriai körverseny október 18-ra, a Párizs–Roubaix október 25-re, a lombardiai körverseny pedig október 31-re került. A világbajnokság időpontját nem változtatták meg, így arra szeptember 20. és 27. között kerül sor Svájcban.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt