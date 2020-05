Kiderült, mikor folytatódhat a német bajnokság

A politikus a Bild am Sonntag lapnak úgy nyilatkozott, hogy elfogadhatónak tartja a liga erre vonatkozó javaslatát. "Ugyanakkor számomra egyértelmű, hogy a labdarúgás nem lehet kivételezett helyzetben. Az is fontos, hogy ha koronavírusos fertőzöttre bukkannak egy csapatban, akkor az egész klubnak, illetve esetleg az előző ellenfélnek is két hétre karanténba kell vonulnia" - jelentette ki a miniszter, hozzátéve, ez negatívan érintheti a versenynaptárt és a tabellát, de mégis érdemes lenne megpróbálni a játék újraindítását.

Az első és második vonal 36 klubja már nekiállt tesztelni a játékosokat és alkalmazottakat. Pénteken kiderült, hogy az 1. FC Kölnnél hárman is fennakadtak a szűrésen, sajtóértesülések szerint két labdarúgóról és egy gyógytornászról van szó. Mivel mindhárman tünetmentesek, ezért házi karanténra kötelezték őket.

A liga abban bízik, hogy szerdán engedélyt kap a kormánytól zárt kapus meccsek lebonyolítására. A március 13-án felfüggesztett Bundesliga szezonja május 16-án vagy 23-án folytatódhat.

Nyitókép: Sebastian Widmann/Bundesliga/Bundesliga Collection via Getty Images