Így teheti lejtőre a brexit a Premier League-et

Január 31-én megtörtént a brexit, az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, igaz, ennek jogkövetkezményei csak az év végével lépnek hatályba.

Az egyik legfontosabb következmény az angol focira nézve, hogy az Európai Unióból Nagy-Britanniába érkező labdarúgók csak a határnapig jöhettek "akadálymentesen" - vélekedett az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász.

"Az angol futballban is vannak mindenféle korlátozások, hogy hány labdarúgónak kell otthon született játékosnak, saját nevelésű labdarúgónak lennie egy klub játékoskeretében, nyilván ha most már az EU-ből érkező játékosoknak is

munkavállalási engedélyt kell kérni,

az egyfajta korlát, ami felveri az árat és nehezíti a belépést" - elemezte a helyzetet a szakértő.

Vannak szerinte olyan minőségű "bejegyzések" is az ügyben, hogy az angol futball játékengedélyét válogatottsághoz kötik, ezzel kapcsolatban viszont az egyes klubok menedzsmentjei

attól félhetnek, hogy fiatal, külföldi tehetségek nem fognak eljutni a Premier League-be.

Ugyanígy a külföldi edzőknek is munkavállalási engedélyt kell kérniük majd, a szakértők arra számítanak, hogy ettől megemelkedik a brit szakemberek "kvótája" a szigetországban.

"Kérdés, hogy a brit edzők hozzák-e azt a színvonalat, amitől most olyan vonzó a Premier League; televíziós nézettség, helyi nézettség és eredményesség szempontjából. Ha nem, akkor veszíteni fognak a bevételekből, és ez el tud indítani egy lefelé tartó spirált" - vázolta a helyzetet Dénes Ferenc.

A Formula-1-ben is várható hatás, a jelenlegi csapatok közül 8-nak is dél-angliai székhelye van.

"Félelmek vannak inkább, a gyors kiszolgálás lehetősége tűnhet el" - fogalmazott a sportközgazdász, aki szerint természetesen itt is megváltozhat a munkavállalói kör, de ezzel együtt nem érzi akkora hatásúnak a brexitet a száguldó cirkusz esetében.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell