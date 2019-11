Világsztárok avatják a Puskás Arénát – itt az ellenfél

A Celeste szövetségi kapitánya Óscar Washington Tabárez, a Maestro, aki már a nyolcvanas évek végén irányította a csapatot, az 1990-es világbajnoksággal bezárólag. Aztán a németországi világbajnokság évében, 2006-ban visszaült a nemzeti tizenegy kispadjára, s immár 209 mérkőzésnél tart, mindent egybevetve.

Ezzel világrekorder, senki sem dirigálta több meccsen egyetlen ország válogatottját.

Ugyanakkor akad nála többszörös válogatott szövetségi kapitány, hiszen Bora Milutinovics (273), Berti Vogts (230) és Lars Lagerbäck (211), több gárda élén is dolgozva, megelőzi. De talán nem is ez most a lényeg, hanem hogy az egyébként súlyos idegrendszeri betegséggel dacoló edző újra a világelitbe kormányozta országa válogatottját.

Kétségtelen: pusztán az eredményesség alapján akadtak a Celestének sikeresebb időszakai is. Elsősorban a hazai rendezésű, megnyert világbajnoksággal (1930) lezárt húszas évtized, két olimpiai bajnoki arannyal, Dél-Amerika-bajnoki címekkel még értékesebbé téve. Vagy az ötvenes, amelyben előbb világbajnoki címet nyert, majd története első európai világbajnokságán elődöntőbe jutott a válogatott. Anélkül, hogy az ember felesleges futballtörténelmi találgatásokba bocsátkozna, nehezen tudok szabadulni azoktól a mondatoktól, amelyeket az egyébként „körítésként” éppen Bozsik Józsefet magasztaló egykori szupersztártól, Juan „Pepe” Schiaffinótól hallottam Montevideóban:

„1954-ben a németek lettek a világbajnokok, de állítom, hogy ha a magyarok nincsenek, s nem ejtenek ki bennünket egy fantasztikus mérkőzésen, az elődöntőben, megvédjük a világbajnoki aranyérmünket.”

1970-ben hasonló volt a helyzet: az uruk összeakadtak a legerősebb válogatottal, a brazillal. Amúgy meg úgy látszik, a kerek évszámokban rendezett világbajnokságokon megy nekik igazán, 1930-ban és 1950-ben aranyérmesek, 1970-ben és 2010-ben negyedikek lettek, csak 1990 lóg ki a sorból, a nyolcaddöntővel.

A legutóbbi, 2010-es sikert már a mostani generáció érte el,

a már visszavonult, s egyébként a dél-afrikai torna aranylabdásának, legjobb játékosának választott Diego Forlán vezérletével. Fernando Muslera, Diego Godín, Edinson Cavani, Luís Suárez, Martín Cáceres már annak is részese volt. Közülük már csak Cáceres nem érte el a századik válogatottságot, de minden bizonnyal erre is sor kerül jövő tavasszal.

Olyan játékosok lépnek pályára a Puskás Arénában, akik abszolút topklubokban játszanak. Edinson Cavani a PSG, Rodrigo Bentancur a Juventus, Fernando Valverde a Real Madrid, Luís Suárez a Barcelona, Diego Godin és Matias Vecino pedig az Internazionale tagja.

Nyitókép: MTI/KKBK