Marco Rossi: Wales ellen nem fér bele ilyen kezdés

Vereséggel kezdte szereplését az új Puskás Arénában a magyar labdarúgó-válogatott. Az Uruguay ellen 2-1-re elveszített nyitómérkőzés után Marco Rossi, a magyar csapat szövetségi kapitánya nem volt elégedett, különösen az első húsz percben mutatott teljesítményt kifogásolta.

"Úgy kezdtünk, ahogy Horvátországban, megszeppenten, ijedten, talán a nagy nevek miatt, de ennek nem szabad megtörténnie Walesben.

Persze az nem a horvát vagy az uruguayi válogatott, de ott is forró lesz a hangulat. Kell majd a megfelelő hozzáállás az első perctől. Olyan, mint amilyen most a 20. perc után. Vannak hullámvölgyek minden meccsben, de ilyen kezdés nem fér bele" – mondta felindultan Rossi.

"Nagy Zsolt és Szalai Attila is jól mutatkozott be, különösen előbbi bizonyította, hogy teljesíti azt, amit gondoltam róla. Elfogadja a kihívást, vállalja a párharcokat, pozitív róla a véleményem, és Walesben is játszatni fogom" – mondta az olasz szakember.

A védelemből Lovrencsicset pihentette, Baráth pedig cserét kért egy combizomhúzódás miatt. Rossi szerint a védelem olyan már, mint egy kórház, ha valami balszerencse történik a pályán, mindig a védelmet sújtja. Elsősorban a bal oldalon van gond, hiszen Kádár sérülés, Korhut pedig eltiltás mait nem játszhat a Wales elleni utolsó Eb-selejtezőn. A kapitány azt is elárulta, valószínűleg az újonc Nagy Zsolt kap szerepet, és majd Cardiffban dől el, hogy ez mennyire jó döntés.

Marco Rossi Kalmár sérüléséről még nem tudott semmit, de vélhetően súlyos a sérülése, és azért igazán nagy baj szerinte, mert most tért vissza hosszabb kihagyás után, és éppen kezdett formába lendülni. Pátkai Máté vélhetően a kezdőben lesz Walesben, látszik, hogy felépült az izomsérüléséből, most csak pihentette. Nagy Ádámot viszont muszáj volt kipróbálnia, hogy milyen kondícióban van, mert mindössze egy meccset játszott a klubjában.

"Fennállt a veszély, hogy elveszítünk még játékosokat, szerencse, hogy csak Kalmár sérült meg" – mondta a szakvezető, és hozzátette, most nem volt a keretben négy játékos, közülük kettőt behív a keretbe Kalmár és Korhut helyére. Megköszönte minden szurkolónak, aki a helyszínen támogatta a csapatot, és nem a nézők száma, hanem a szurkolás ereje érintette meg.

"Nagy esemény volt ez, az az érzelmi többlet, amivel megajándékoztak, örök emlék marad, különösen az, ahogy Gera Zolitól búcsúztak" – köszönt el Marco Rossi.

Óscar Washington Tabárez, a vendégek mankóra támaszkodva érkező mestere intenzív, kiegyenlített mérkőzést látott, amelyen mindkét csapat a maga stílusában játszott.

"Az első félidőben lendületesen játszottunk, de a találkozó egyes szakaszaiban a magyarok nehéz feladat elé állították játékosaimat” – mondta Tabárez, és hozzátette, mindkét válogatottra fontos mérkőzések várnak a jövő héten, ezért óvatosan kellett az erőt beosztani.

"Hétfőn Argentína ellen játszunk, ennek ellenére a játékosaim a szokásos komolysággal és profi mentalitással álltak hozzá a mérkőzéshez. Elégedetten és hálásan távozom, hogy megélhettem a Puskás Aréna avatását, ráadásul egy ilyen közönség előtt" - mondta az uruguayi szakvezető, aki azért is hálás, mert ajándékba kapott egy magyar 10-es mezt.

Beszélt arról is, hogy egyfajta generációváltáson megy át a válogatottja, és több fiatal is bizonyította most Budapesten, hogy helye van a legjobbak között. A 19 éves gólszerzőt, Rodriguezt emelte ki, de dicsérte Vinát és Lozanót is.

Nyitókép: Dzsudzsák Balázs (b), Nagy Zsolt (j) és a magyar játékosok a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay labdarúgó-mérkőzés végén 2019. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd