Szabálytalan autók miatt kizárták a Renault-pilótákat

Kedd estére megszületett a döntés: Daniel Ricciardót és Nico Hülkenberget utólag kizárták a Japán Nagydíjról. A sportág nemzetközi szövetségének (FIA) vezetőtestülete úgy ítélte meg, hogy nem engedélyezett segítséget vettek igénybe.

#F1 - Decisions of the Stewards in relation to the protest of cars #3 & #27 at the Japanese Grand Prix have been published: https://t.co/23lgZMDOJF