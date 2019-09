A kék-fehér klub elnöke az eseményt ünnepi alkalomnak, a 2,1 millió euróból kialakított létesítményt pedig gyönyörűnek nevezte. Hozzátette: fizikailag itt talál majd otthonra az MTK e-sport szakosztálya, de ezen kívül különféle konferenciáknak és egyéb rendezvényeknek is otthon adhat a létesítmény, melyet szerinte nyereségesen fognak tudni üzemeltetni. Tájékoztatása szerint már a jövő héten is egy komoly hazai versenyre kerül sor benne, de a közép-kelet-európai régió rangosabb tornái is megrendezhetők a vadonatúj arénában.

Budapest, 2019. szeptember 27. Virtuális futballmérkőzés az MTK Esport Arénában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. MTI/Mohai Balázs

Ilyen, mintegy 800 négyzetméteres, egészen pontosan 201 néző befogadására alkalmas, a legmodernebb technikával-technológiával felszerelt e-sport aréna Európában is összesen talán két helyen, Berlinben és Kölnben működik, így nagy büszkeség, hogy elérkezett ez a nap, amely

mérföldkő az egész magyar e-sport közösség életében, mérföldkő értelemszerűen az MTK e-sport szakosztályának életében, de mérföldkő az egész MTK-család életében

– emelte ki Deutsch Tamás az InfoRádiónak, hiszen egyenjogú és egyenrangú tagja az e-sport szakosztályuk az MTK-s egyesületnek. Egy friss, fiatal, új generációs sportágról van szó, amely a már két éves fennállása óta szép sikereket ért el. Az új otthon pedig ezeknek az eredményeknek a gyarapításában és javításában is közre tud majd játszani, tette hozzá.

Budapest, 2019. szeptember 27. Fehér Bálint és Rácz András, az MTK Budapest FIFA Pro Clubs csapatának tagjai (b-j) az MTK Esport Arénában. MTI/Mohai Balázs

Az új létesítmény, mint Deutsch Tamás fogalmazott, minden túlzás nélkül, ma a világ legmagasabb színvonalú e-sport eseményeinek a megrendezésére alkalmas. Szellemes az a megfogalmazás, tette hozzá, hogy ez az e-sport létesítmény aréna az arénában, hiszen három esztendővel ezelőtt készült el az Új Hidegkúti Nándor Stadion, és ebben az arénában jött létre. Tehát részesei tudnak lenni olyan eseményeknek, amelyek állandóan működő, fix technológiával, fény- és hangtechnikával, LED-falakkal és gamer számítógépekkel, programokkal felszerelt e-sport arénában rendezhetőek meg, úgyhogy izgalmas hazai és nemzetközi e-sport versenyeknek tudnak majd otthon adni, emelte ki az MTK elnöke. Szándékaik szerint, lépésről lépésre bővítenék a szakágakat, az e-sport sportágakat, amit a FIFA játékkal kezdtek, de létrejött már a Gran Turismo e-autos versenyek szakága is. Az új otthon pedig, mint bármely sportágban, óriási lehetőség, hogy az említett gyarapodás bekövetkezzen, tette hozzá Deutsch Tamás.

Budapest, 2019. szeptember 27. Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke (j) és Szegő Péter, az MTK Budapest esport-szakosztályának vezetője (b) az MTK Esport Arénában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. MTI/Mohai Balázs

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs