Új szemszögből élte át az olimpiát Gyurta Dániel

2019-ben Budapest lesz Európa Sportfővárosa. Budapest olyan programokat kínál majd, amelyeket a lakosok magukénak érezhetnek, illetve a készségeiknek, képességeiknek megfelelően azokon szabadon, ingyenesen részt is vehetnek. A fővárosiak mozgásra ösztönzése mellett az egészséges életmód tudatosítása szintén kiemelt figyelmet kap az egészéves programsorozatban.

„Azt kell megnézni, hogy mit adhat ez a rendezvény azoknak az embereknek, akiknek nincs annyi lehetőségük sportolni. Sok programot lehet elindítani, ami miatt még több embernek nyílik lehetősége a sportokat kipróbálni, és olyan közösségi sportéletet beindítani, amiben részt venni még nem mindenkinek volt lehetősége” - fejtette ki Gyurta Dániel, aki a programok arca lesz.

A NOB tagja kiemelte, hogy

a gyerekektől a nyugdíjasokig mindenkinek átfogó sportoló lehetőséget kívánnak biztosítani.

Az idén tavasszal visszavonult úszó elmondta azt is, hogy egy hónapból három hetet külföldön van sportdiplomáciai feladatai miatt. Meghatározó élmény volt számára az ifjúsági olimpia és téli olimpia, a játékok hangulatát más szemszögből is át tudta élni. Emellett részt vett a budapesti birkózó- és a türkmenisztáni súlyemelő-világbajnokságon is.

