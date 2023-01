Kijev csalódott a ramsteini fejlemények miatt - a nap hírei

Negatívra rontotta Magyarország adósbesorolási kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő ugyan az eddigi BBB szinten hagyta Magyarország adósosztályzatát, viszont a kockázatok miatt a stabil kilátást negatívra rontotta, ami egy esetleges leminősítés előszele lehet. A Pénzügyminisztérium szerint a hitelminősítő pozitívan értékeli, hogy a kormány jelentősen csökkenti az államadósságot és az államháztartási hiányt, így a gazdaság az év egészét tekintve elkerülheti a recessziót.

Magyarország mentességet kapott az Európai Bizottságtól a februárban élesedő újabb orosz szankció alól – értesült a Világgazdaság. Így a Mol továbbra is hozhat be gázolajat a pozsonyi finomítóból. A Mol közleménye szerint a társaság február 5-e után fennakadások nélkül tudja biztosítani a hazai üzemanyagellátást, hiszen zavartalanul tudja feldolgozni a Barátság-vezetéken érkező orosz kőolajat, illetve a hatóságiár kivezetésével az import is visszaállhat.

Több mint 60 százalékos a hazai földgáztárolók töltöttsége – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Ez azt jelenti, hogy az egy évvel ezelőtti mennyiséghez képest 53 százalékkal, 1 milliárd 380 millió köbméterrel több földgáz van a tárolókban. A szervezet szerint a magyarországi éves fogyasztásarányos töltöttség több mint 40 százalék.

Egy nap alatt 59 milliárd forint agrártámogatás érkezett a gazdálkodókhoz. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár közleménye szerint ütemesen zajlik az elmúlt év után járó uniós agrártámogatások kifizetése. Feldman Zsolt arról tájékoztatott, hogy egy napon belül több mint 128 ezer gazdálkodónak folyósított pénzt a Magyar Államkincstár.

Hivatalosan is megkezdődött a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program. Novák Katalin köztársasági elnök azt mondta: a kultúra bölcsője is a család. Zoran Milanovic horvát államfő pedig arról beszélt, hogy sokkal több köti össze Európa nemzeteit, mint ami elválasztja. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a rendezvény megnyitója előtt azt mondta: egy csaknem 200 ezer lakosú térség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a kreatívipar, a kultúra és a kulturális örökség felhasználása egy gazdasági modell alapjává is válhat.

Megtartották a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat. A javítás 8 napon belül, a központi megoldókulcsok alapján történik. Az írásbeli eredménye alapján február 22-ig van idő eldönteni, hogy a családok mely iskolákat jelölik meg a továbbtanuláshoz. A 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, illetve a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok magyar nyelvből és matematikából írtak feladatlapot.

Átadták a Minősített Közművelődési Intézmény és a Minősített Könyvtár címet, valamint a Könyvtári Minőségi Díjat a magyar kultúra napja alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban. A kitüntetések azoknak a közművelődési intézményeknek és könyvtáraknak adományozhatók, amelyek a közművelődési és könyvtári szolgáltatások területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Szlovákiában az alkotmány módosításáról tartottak népszavazást. A referendumon arról nyilváníthattak véleményt a választók, akarják-e, hogy az alaptörvény úgy módosuljon, hogy a jövőben a parlament megbízatási időszaka népszavazással vagy a törvényhozás határozata által is lerövidíthető legyen. A népszavazás kiírását a legerősebb szlovák ellenzéki párt, a Robert Fico vezette Irány több más ellenzéki párt támogatásával kezdeményezte tavaly júniusban.

A balti államok felszólították Berlint, mihamarabb küldjön Leopard harckocsikat Kijevnek, hogy az ukrán erők megállíthassák az orosz agressziót. A németországi Ramsteinben tartott találkozón Ukrajna szövetségesei pénteken jelentős új fegyverszállításokat jelentettek be az országnak. A nehézharckocsik szállításáról azonban nem sikerült megállapodniuk. A hírt csalódottan vette tudomásul Kijev, amely sürgette a harckocsik küldését.

Elesett egy volt amerikai tengerészgyalogos a héten Ukrajnában – közölték amerikai tisztviselők. Ő a hatodik ismert amerikai áldozata az ukrajnai harcoknak. Daniel W. Swift nem hivatalos minőségben vett részt a harcokban. A férfi a kelet-ukrajnai Dnyipróban sebesült meg. Egyéb részletek nem derültek ki, így az sem, hogy holttestét elszállították-e Ukrajnából.

Peruban tüntetők ezrei vonultak az utcákra. A rendőrök könnygázgránáttal próbálták feloszlatni a tömeget. A demonstrálók Dina Boluarte elnök lemondását, azonnali választásokat, Pedro Castillo volt elnök szabadon bocsátását és az összecsapásokban meghaltak ügyének kivizsgálását követelik.