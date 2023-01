Elesett egy volt amerikai elit kommandós az ukrán fronton

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy egy volt amerikai katona, egy elit kommandós egység tagja, aki „2019-ben disszidált”, meghalt a héten Ukrajnában – jelentette az amerikai haditengerészet.

Az AP tudósítása szerint a hírt közlő haditengerészeti szóvivő azt is hozzátette „nem tud hozzáfűzni semmit arról, hogy ez az egykori katona miért volt Ukrajnában” – írja a VG.

A katona, Daniel Whitney Swift az Egyesült Államok haditengerészetéhez tartozó tekintélyes Navy Seals elit egységhez tartozott, de 2019-es dezertálását követően megfosztották jelvényétől, mivel úgy ítélték, magatartása nem felel meg a különleges erőkkel szemben támasztott követelményeknek.

American Daniel Swift, a former Navy SEAL, has been killed in battle against the Russian Army in Bakhmut.



