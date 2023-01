Középiskolai felvételi: a magyarral nem volt gond, a matekkal viszont…

Úgy tűnik, a magyar nyelvi feladatsort nem tartották nehéznek a nyolcadikosok, de a matekpéldák sokaknál kiverték a biztosítékot – írja az Eduline. „A lányom a magyar után hívott, azt mondta, nem volt nehéz. Egyedül a közmondásos feladatot nem tudta megoldani” – fogalmazott egy szülő az egyik Facebook-csoportban alig pár perccel az után, hogy véget ért a központi középiskolai felvételi első, magyar nyelvi része.

Az oktatási szakportál szerint a középiskolai felvételin egyébként is a magyar nyelvi feladatsor szokott jobban menni a nyolcadikosoknak, az országos átlageredmény tavaly magyarból 30, matematikából 22,7 pont volt a maximális 50–50-ből.

Megjegyzik azt is, hogy a legtöbb nyolcadikos egyébként évről évre a fogalmazástól tart a legjobban. A szakemberek szerint a gyerekek ezt elsősorban azzal magyarázzák, hogy az iskolában kevés fogalmazást kell írniuk, és azt is rendszerint kötelező olvasmányokról. Tehát a végzősök nagy részének idegen terep az érvelő fogalmazás műfaja, a hatodikosoknak pedig sokszor az elbeszélő és leíró műfaj is nehézséget okoz. Idén egyébként a múzeumokról kellett fogalmazást írniuk a négy- vagy ötosztályos középiskolákba készülőknek.

A matematika nehezebbnek bizonyult

A matematikatesztet már jóval nehezebbnek tartották a nyolcadikosok. Az egyik szülői csoportban arra a kérdésre, hogy a matekot mindenki nehéznek találta-e, több tucat igen válasz érkezett. Van, aki azt is hozzátette, hogy a lánya évek óta matematikatagozatra készül, de a geometriai feladattal nem boldogult, így most azzal számol, hogy a rég kinézett gimnáziumba nem fog bekerülni. Egy másik szülő arról számolt be, náluk sírás lett a matektesztből.

Több mint 71 ezer magyar diák jelentkezett a szombat délelőtti központi írásbeli felvételire, amely mindkét tárgyból tíz–tíz feladatból áll, ezek megoldására összesen 45–45 percet kaptak az általános iskolások, köztük negyed óra szünettel.

A vizsga nehéz, a maximális 100 pontból tavaly átlagosan 52,5 pontot szereztek a nyolcadikosok, míg a hatodikosok átlageredménye 62,7, a negyedikeseké pedig 70,4 pont volt. A feladatok ugyanis általában nem olyan típusúak, hogy gyakran előforduljanak az órákon. A tárgyi tudás helyett sokkal inkább a megszerzett kompetenciákat, készségeket mérik.

