Tálas Péter: az ukránok előbb-utóbb kapnak nyugati tankokat

A Nyugat részéről nagyon jelentős felajánlások születtek, mégis a legtöbb hír arról szól, hogy Németország küld-e tankokat, vagy sem - mondta Tálas Péter. A harckocsik ugyanis a támadásokhoz és a területvédelemhez is fontosak.

Azt is elmondta, hogy az ukránok nagy ellentámadásra készülnek, de erre egyelőre még nincsenek felkészülve. Még az Egyesült Államok is azt javasolta, hogy ne indítsák meg a hadműveletet, és inkább az infrastruktúra védelmére összpontosítsanak.

A nagy ellentámadáshoz szükséges harckocsikat Németország miatt nem kaphatják meg az ukránok

- folytatta a szakértő. A legtöbb elemző úgy látja, hogy Berlin késlekedésének több oka is van. Egyrészt a német kancellár nem szeret kényszer hatására dönteni. Másrészt meg kell győznie a saját párttársait és a közvéleményt a lépés helyességéről. Márpedig a német társadalom egyelőre eléggé megosztott ebben a kérdésben. A felmérések azt mutatják, hogy 43 százalék támogatná, 41 százalék viszont ellenezné, ha tankokat is küldenének Ukrajnába.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője mindenképpen fontosnak tartja, hogy a britek már döntöttek és bejelentették, hogy korszerű harckocsikat szállítanak Ukrajnának. Így Németország is előbb vagy utóbb, de adni fog tankokat - közölte Tálas Péter.

Azt is megemlítette, hogy Berlin vonakodása jelentősen frusztrálta azokat kelet-közép-európai országokat, amelyek készek lennének páncélosokkal is támogatni Ukrajnát. Lengyelország igyekszik is sürgetni Németország döntését. Az is igaz viszont - tette hozzá a szakértő -, hogy

az Egyesült Államok sem akar egyelőre adni a saját harckocsijaiból.

Ennek több oka is lehet Tálas Péter szerint. Egyrészt az amerikaiak félnek, hogy az oroszok kezére kerülhetnek titkos haditechnikai fejlesztések, másrészt az amerikai M1 Abrams tankok kezelésének elsajátítása valóban hosszabb időt venne igénybe.

A szakértő úgy látja: az elmúlt években egy folyamatnak lehetünk tanúi. Nagyon egyszerű hadianyagok szállításával kezdődött és most már ott tartunk, hogy korszerű tankokról folyik a vita. Nagyon sokan úgy gondolják, a kérdés igazából már csak az, hogy milyen tankokat és mikor küldjön a Nyugat. Tálas Péter azt nyilatkozta, hogyha amerikai M1 Abramst nem is, de Leopardokat előbb-utóbb kapnak majd az ukránok.

Nyitókép: Ukraine Battle Map