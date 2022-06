"Azok az országok lehetnek majd biztonságban..." - a nap hírei

A tervek szerint jövő hét végére teszi közzé értékelését az Európai Bizottság arról: javasolja-e Ukrajna számára a tagjelölti státuszt. Ezt kijevi látogatása után erősítette meg az ukrán államfőnek a testület elnöke. Volodimir Zelenszkij szerint a pozitív döntés történelmi pillanat lenne Európa számára. A közös sajtótájékoztatón Ursula Von der Leyen egyben azt is hangsúlyozta, hogy pozitív válasz esetén is nagyon hosszú út áll még Ukrajna előtt, javítani kell a jogállamiságot és reformok szükségesek a korrupció elleni küzdelem területén.

Hétfőtől egy hónapig tartó határellenőrzést vezet be a G7 országcsoport június végi, bajorországi csúcstalálkozója miatt Németország. Az esemény június 26-a és 28-a között lesz az alpoki Elmauban. A minisztérium a biztonság növelésének szükségességével magyarázta az intézkedést, de azt nem részletezte, hogy milyen erőszakcselekményektől tartanak a hatóságok. Azt már most lehet tudni, hogy tüntetések szerveződnek a csúcs ellen a helyszínhez közeli Garmisch-Partenkirchenben és Münchenben.

Megkapta az úgynevezett talajszilárdítási engedélyt az Országos Atomenergia Hivataltól a Paks II.- beruházás - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta: az engedély azért fontos, mert az ilyen létesítményeknél kiemelt szempont, hogy ne süllyedjenek meg, ezért az alattuk lévő talajt meg kell erősíteni. Hozzátette: az előkészítési munkák magasabb sebességi fokozatba kapcsolhatnak. Kiemelte: a következő években azok az országok lehetnek majd biztonságban, amelyek a maguk által elhasznált energia jelentős részét képesek előállítani.

A kormány továbbra is támogatja a mikrocégek energetikai költségeit - mondta a technológiai és ipari miniszter. Palkovics László Felsőrajkon, a nemzetközi térségi kiállítás és vásáron kifejtette: a kis- és mikro vállalkozások a korábbi időszakban is fókuszban voltak, és ez a jövőben is így lesz. Megerősítette: a mikrocégek benn maradnak a rezsicsökkentésben és ebből tudnak majd profitálni. Kitért arra is, hogy a következő négy évben az energetika, az iparfejlesztés mellett kiemelt szerepet kap az élelmiszeripar fejlesztése. Arányaiban a legtöbb forrás erre a területre jut.

Évről évre nő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kivitele. Ez nagymértékben hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez - közölte az Agrárminisztérium. Az elmúlt 12 évben az agrárexport csaknem 135, az egyenleg 104 és fél százalékkal bővült. A kivitelben meghatározó a növényi olajok, az italok, a szesz, az ecet és az olajos magvak, valamint a repce forgalma. 2021 január-márciusához képest leginkább a kukorica, az egyéb növényi termékek és az élő állatok exportja csökkent.

Két év alatt a két és félszeresére nőtt a hazai zöld rendszámos autók száma – ismertette a Technológiai és Ipari Minisztérium. Májusban már több mint 51 ezer ilyen rendszámú autót tartottak nyilván. A tárca célja, hogy az ország 2050-re elérje a teljes klímasemlegességet, anélkül, hogy a gazdasági növekedés vagy a jólét veszélybe kerülne. Ebben fontos szerepet játszik a közlekedés zöldítése is, ami a teljes szén-dioxid-kibocsátás ötödéért felel.

Felavatták a Petőfi család megújult síremlékét a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. A felújítás magánadományából valósult meg, a síremlék környezetét a Nemzeti Örökség Intézete újíttatta fel. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter avatóbeszédében azt mondta: emlékezni kell, hogy értsük a szabadság értékét. A Petőfi család 1911-ben emelt síremlékében nyugszanak Petőfi Sándor szülei, Petrovics István és Hrúz Mária, felesége, Szendrey Júlia, gyermekük, Petőfi Zoltán, valamint a költő öccse, István.

Megemlékezést tartott a Hableány sétahajó kiemelésének harmadik évfordulóján a Terrorelhárítási Központ. A Margit-híd pesti hídfőjénél felállított emlékműre Hajdu János főigazgató helyezett el koszorút, majd a kollégáival együtt főhajtással emlékezett meg az áldozatokról. --- 2019. május 29-én este 9 órakor a 2 ezer tonnás Viking Sigyn szállodahajó a mindössze 40 tonnás Hableánynak ütközött, amely másodpercek alatt elsüllyedt a Margit hídnál. Összesen 28-an vesztették életüket.