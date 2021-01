Plató fázisban a járvány, kemény büntetés vár a szabályszegő vendéglátósokra - a nap hírei

Újabb 1370 magyar állampolgárnál mutatták kiaz új koronavírus-fertőzést, elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 95 ezer alá csökkent. 3582 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. 366 ezer fölé nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 12.463-ra emelkedett. Eddig csaknem 200 ezren kaptak oltást.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint stabilizálódni látszik a járványhelyzet. Szlávik János az M1-en megismételte: a Magyarországra érkező vakcinák előállítási technológiája és hatékonysága is eltérő, de abban mindegyik megegyezik, hogy megelőzhető vele a súlyos betegség kialakulása.

Az allergia és a koronavírus eltérő tüneteiről készített ismertetőt a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az enyhe időjárással az első allergén növények pollenjei is megjelentek a levegőben. Az összefoglaló szerint a koronavírus gyakori tünetei: a láz, a száraz köhögés, a légszomj és a fáradtság. Ezzel szemben az allergiások gyakori tünetei az orrfolyás, a tüsszentés és az asztmás nehézlégzés.

Eddig több mint százezezer embernek igényeltek ágazati bértámogatást – közölte az innovációs tárca államtitkára. Schanda Tamás a Facebook-oldalán azt írta: mivel a járvány miatt a korlátozásokat fenn kell tartani, a kormány meghosszabbította a programot március 10-éig.

Elégedetlenek a kormány válságkezelésével az ellenzéki pártok. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd, az LMP, a Jobbik és a Monentum elnöke közös közleményben azt követeli, hogy a kormány emelje meg az álláskeresési járadékot és hosszabbítsa meg az időtartamát, emelje száz százalékra a táppénzét azoknak, akik koronavírusfertőzés miatt esnek ki a munkából, adjon legalább 70 százalékos bérpótlékot minden olyan szektorban, ahol a vállalkozások bevétele jelentősen csökkent, fizesse ki a szociális dolgozóknak az ötszázezer forintos bérkiegészítést, és kompenzálja az önkormányzatokat a helyi iparűzési adó elvonása miatt.

Az eddiginél magasabb bírság és hosszabb bezárás is várhat azokra, akik semmibe veszik a védelmi intézkedések vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályait. A kormány módosította a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló rendeletét, amely alapján akár fél évre, ismételt szabályszegés esetén pedig egy évre is bezárathatják az adott üzletet. Emellett az üzemeltetőt eltilthatják a vendéglátó tevékenységtől és a korábbi tételnél magasabb pénzbüntetésre is számíthat.

Üzengetés és fenyegetőzés helyett a kormány adja oda a beígért támogatást a vendéglátósoknak – jelentette ki a Demokratikus Koalíció alelnöke. Varju László érthetőnek nevezte, hogy a vendéglátósok egyre gyakrabban és egyre elkeseredettebben nyilatkoznak a koronavírus-járvány miatti lezárásokról.

A turisztikai, vendéglátó és kulturális vállalkozások százmilliárd forintos támogatását követeli a kormánytól az MSZP európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István kiemelte: Magyarországon csaknem hatszázezer ember megélhetése függ az ágazat működésétől, ezért szükségesnek nevezte a szabadtéri látványosságok, a vendégházak, családi szállások, a kulturális intézmények kinyitását létszámkorlátozás és a járványügyi előírások betartása mellett.

Február 1-jétől indulaz államilag támogatott, alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közösségi oldalán azt írta: ez a hitel azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat, amihez szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek.

Magyar vállalat nyerte el az Indonézia egészére kiterjedő elektronikus útdíjhálózat kiépítési és üzemeltetési jogát – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: ez az eddigi legnagyobb mértékű magyar technológiai export, amellyel a győztes Roatex több mint 300 millió dolláros beruházást valósít meg.

Nobel-békedíjra jelölte a Black Lives Matter mozgalmat egy norvég parlamenti képviselő. A rasszizmus elleni kezdeményező ismertsége és támogatottsága azt követően szélesedett ki, hogy tavaly májusban Minneapolisban, egy rendőri intézkedéskor életét vesztette az afroamerikai George Floyd, ami után a mozgalom tüntetések sorozatát szervezte a feketéket sújtó rendőri erőszak ellen.