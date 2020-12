Budapest folytatja az ingyenes tesztelést, még az idén megkezdődhet az egészségügyi dolgozók beoltása – a nap hírei

Várhatóan még az év vége előtt megkezdődhet az egészségügyi dolgozók beoltása a koronavírus elleni vakcinával - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes az operatív törzs tájékoztatóján felidézte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség hétfőn dönt a Pfizer-BionTech vakcinájának uniós engedélyezéséről, és ezt követően kezdődhetnek meg a szállítások. A szakember jelezte: a kormány további négy nyugati gyártónál kötött le oltóanyagot, emellett magyar laboratóriumokban is folyik az orosz vakcina vizsgálata.

A nagy érdeklődésre tekintettel folytatja és kibővíti a budapestiek ingyenes koronavírus-tesztelését a főváros. A Főpolgármesteri Hivatal közölte: miután szerdán pár óra alatt betelt a regisztráció a felajánlott 5000 darab antigén tesztre péntek délután 3 órától újra megnyílik a regisztrációs lehetőség további 2500 ingyenes szűrésre. A tesztelést december 19-e és 23-a között végzik el Budapest négy pontján.

A karácsony utáni napokban kezdik a lakosság beoltását a koronavírus ellen az uniós országok - közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen nemrégiben arra szólította fel a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az oltásokhoz szükséges előkészületeiket. Az Európai Gyógyszerügynökség hétfőre várható jóváhagyása után a bizottság gyorsított eljárásban szerdára megadhatja a végleges engedélyt a Pfizer-BioNTech vakcinájának. Az amerikai Moderna koronavírus elleni védőoltásának engedélyezéséről is már január elején dönthetnek az európai engedélyről.

Lengyelországban országos karantént vezetnek be december végétől január közepéig, hogy elkerüljék a koronavírus-járvány harmadik hullámának kialakulását. Már szilveszterre is kijárási korlátozásokat vezetnek be. December 28-tól január 17-ig teljesen bezárnak az eddig a szolgálati utak céljából vendégeket fogadó szállodák, nem működhetnek a sípályák sem.

Olaszországban teljes lezárásra készül a kormány az ünnepek idején, december 24-ig egészen január 11-ig. Már a hétvégétől szigorú ellenőrzést vezetnek be a repülőtereken, vasútállomásokon, valamint a vásárlóutcákban. A végleges szigorító intézkedéseket a miniszterelnök pénteken vagy szombaton jelenti be.

Pozitív lett a francia államfő koronavírus-tesztje. A párizsi elnöki hivatal tájékoztatása szerint Emmanuel Macron egy hétre karanténba vonul, de továbbra is dolgozik és ellátja feladatait. Ugyancsak hét napos karantén vár a francia kormányfőre, több miniszterre, illetve a nemzetgyűlés elnökére, mert mindannyian kapcsolatba kerültek Emmanuel Macronnal.

Az uniós menekültügyi szolidaritási mechanizmus rugalmasságának megőrzését szorgalmazzák a visegrádi országok belügyminiszterei. Az állásfoglalást Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett Észtország és Szlovénia belügyminisztere is aláírta. Korábban az illetékes uniós biztos a tagországok belügyminisztereinek videókonferenciája után azt hangsúlyozta: további párbeszédre van szükség az egymás közötti szolidaritást illetően.

Nagy többséggel támogatta a kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést az Európai Parlament. A több mint egymillió uniós állampolgár által aláírt Minority SafePackkel kapcsolatban az EP-képviselők felhívták a figyelmet a regionális nyelvhasználat garantálásának fontosságára, és arra kérték a brüsszeli testületet, hogy támogassa a kulturális és nyelvi identitás megőrzését célzó lépéseket.

Meghosszabbította az európai polgári kezdeményezések aláírásgyűjtési határidejét a koronavírus-világjárvány miatt az Európai Bizottság. A döntés értelmében a november 1-jén már folyamatban lévő európai polgári kezdeményezések eredeti gyűjtési határideje három hónappal meghosszabbodik. Az intézkedés egyebek közt a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezésre is vonatkozik, amely így február 7-ig gyűjthet még támogató nyilatkozatokat.

Meghosszabbította július végéig az Oroszország és kibővítette a Fehéroroszország elleni szankciókat az Európai Unió. Brüsszel 2014 júliusában vezetett be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen az ukrajnai helyzet stabilitását célzó minszki megállapodások végrehajtásának elmaradása miatt. Fehéroroszország ügyében az Európai Unió újabb 36 embert vett fel szankciós listájára az októberben elején bevezetett megszorító intézkedések részeként.

Jóváhagyta Oroszország eltiltását, de felére csökkentette a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által tavaly kiszabott négyéves büntetést a nemzetközi Sportdöntőbíróság. A határozat továbbra is megakadályozza az orosz sportolókat abban, hogy a nemzetközi versenyeken országuk zászlaja alatt induljanak és lejátsszák tiszteletükre a himnuszukat. A döntéssel az Orosz Doppingellenes Ügynökség és a WADA sem elégedett.