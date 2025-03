Ötven év után bukkantak a híres lopott festményre, de nem egyszerű a helyzet

A XVII. században készült, mindössze 17 centiméter átmérőjű kerek festményen egy parasztlány látható egyik kezében vízzel teli vödörrel, a másikban pedig egy fogóval izzó parazsat tart. A kép értékéről eddig nem tettek közzé becslést.

A festményt 1974-ben lopták el a gdanski nemzeti múzeumból. A lopást akkor véletlenül vették észre, amikor egy takarító a képet leverte a falról. A keret eltört és úgy figyeltek fel arra, hogy az eredeti festményt egy egyszerű replikával helyettesítették.

Arthur Brand holland művészeti nyomozó a De Telegraaf című helyi lapnak nyilatkozva elmondta: tippet kapott arról, hogy egy hasonló festményt állítottak ki a goudai múzeumban. Brand szerint Brueghel ugyan hat verzióját készítette el a képnek, de a gdanski nemzeti múzeum archív felvételeket küldött neki, amelyek alapján be tudta azonosítani az ellopott képet.

BREAKING: This painting by Brueghel, on Poland’s most wanted list, was stolen in 1974 from the National Museum in Gdansk. Most likely by the Secret Service. A witness was killed. Located by us in The Netherlands and soon to be returned to Poland. More details soon... pic.twitter.com/hG1FWPwOrk