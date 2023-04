Először készített lemezt elhunyt dobosa nélkül a Foo Fighters – itt az első dal

But Here We Are, azaz De itt vagyunk: ez a címe a lemeznek, melyet Hawkins nélkül rögzítettek, és nyáron jelentetnek meg. A beharangozó kislemez, a Rescued már a közleménnyel egy időben elérhető lett – írja a CNN.

A lemez megjelenésének hírét hozó sajtóközleményben szerepel, hogy egy veszteséggel, befelé tekintéssel és keserédes emlékekkel teli év áll az anyag mögött.

"Brutálisan őszinte és érzelmileg nyers válasz mindarra, amit a Foo Fighters az elmúlt évben átélt. A But Here We Are a zene, a barátság és a család gyógyító erejéről tanúskodik" – áll a közleményben.

Hawkins 20 éve volt az együttes tagja, amikor 50 évesen tavaly márciusban elhunyt. Akkor az együttes azt írta a Twitteren, zenei szellemisége és nevetése örökre velük marad. Az együttes fél évvel később állt újra színpadra két, barátjuk emlékének szentelt koncerten, Londonban és Los Angelesben. Paul McCartney, Liam Gallagher és Brian May is fellépett velük.

Januárban aztán az Instagramon jelentették be, hogy folytatják a közös zenélést: megemlítették azt is, tudják, hogy már mások lesznek zenekarként, de azt is, hogy minden alkalommal, amikor közönségük zenélni hallja őket, velük lesz Hawkins is.

A közlemény úgy írja le a zenekar 11. albumát, mint "olyan testvérek hangja, akik menedéket találnak abban a zenében, amely 28 évvel ezelőtt összehozta őket: ez egy folyamat, amely terápiás volt, és az élet folytatásáról szólt". A lemezen tíz dal lesz és június másodikán jelenik meg.

