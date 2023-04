Bébiételes vállalkozó festményeivel töltik meg a Heimann-borospincét

Borkóstoló terükben Heimann Zoltánék rendszeresen tartanak kiállításokat, ezúttal Nikolaus Hipp képeit mutatják be, aki a lírikus absztrakt festészet képviselője.

"Általában kortárs magyar festőket állítunk ki, Bukta Imrét, Aknay Jánost vagy Radák Esztert tudnám említeni. Most Hipp professzor megkeresett, ő egy 85 éves úriember, a Hipp bébiétel tulajdonosa, vállalkozása több mint 120 éves. Nagyon izgalmas és szép, ha úgy tetszik, nonfiguratív, modern, impresszionista festményei vannak, klasszikus, letisztult, nagyon jó életérzést sugárzó festmények. Ennek a kiállításnak lesz egy vernisszázsa, megnyitója, részben a német kultúra is képviselteti magát; Prőhle Gergely volt berlini nagykövet, személyes jó barátom is ismeri Hipp urat, ő fogja megnyitni a kiállítást, egy-két pohár bor, meg házisonka, háziszalámi társaságában" – árulta el idősebb Heimann Zoltán. A tárlat június közepéig látogatható.

A borosgazda idén "nem merne panaszkodni".

"A tavalyi év nagyon száraz volt, az idei tél pedig nagyon enyhe, emiatt egy csomó rovar és rágcsáló áttelelt. Fagyveszélyről nem lehet szó. Mi, svábok akkor szoktunk nyilatkozni a termésről, ha már a pincében van. Ez egy óvatos megközelítése a szüreti előrejelzéseknek" – ecsetelte.

A tavalyi év viszont "bent van a pincében", és minden bizakodásra okot ad.

Nyitókép: Heimann Családi Birtok / Facebook