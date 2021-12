A színészet nem a végzetem – Hámori Gabriella a legújabb filmjéről

Nem mond sokszor nemet, mert a környezete tudja, mit és mennyit vállal: Hámori Gabriella Jászai Mari-díjas színésznő most olyan filmfelkérést fogadott el, mely nehéz témákat mutat be, mivel a bántalmazás és az örökbefogadás egyaránt megjelenik benne. A színésznő castingon jutott a szerephez.

"Nagyon sok személyiségjegyet keresnek ilyenkor, azt is, hogy az ember empátiával tud-e megközelíteni egy ilyen állapotot. A mi filmünkben a nő azt állítja, hogy megerőszakolták, de a film azt a kérdést is felveti, hogy ami történt, az erőszak volt-e. Elindul egy nyomozás, nagyon sok szeletét láthatjuk a társadalomnak, sok réteget. Egyrészt az igazságszolgáltatás működését, másrészt egy házasságot, amely egy kicsit rideg: őszinte, de sok mindenben hiányban van. Egy ilyen helyzetben, egy örökbefogadási folyamat elején robban fel egy érzelmi atombomba" – fogalmazott Hámori Gabriella, hozzátéve, egy ilyen helyzet kapcsán nemcsak azt lehet bemutatni, hogy működik a világ, hanem azt is, ahogyan egy házasság.

Áldozattal is találkozott

"Izgalmas a film, rendkívül büszke vagyok erre a munkára, fontosnak, aktuálisnak és frissnek érzem, olyan szemszöggel, amely szokatlan az erőszak ábrázolásában" – tette hozzá. Felkészülés közben a film készítőihez hasonlóan ő is találkozott az érintetteket segítő szakembereken túl egy áldozattal, Makai Viktória futónővel is. Hámori Gabriella azt mondja, nagyon nagy mértékben támogatta színészi munkájában az, hogy volt egy áldozat, aki betekintést engedett neki abba, hogyan megy át valaki egy ilyen nehéz helyzeten.

"Nem kérdés: persze, hogy felkavaró volt a találkozás.

Az is, hogy milyen felelősség ezt bemutatni. Szeretném, hogy a film tényleg tudjon segíteni azoknak az embereknek, akik ilyen helyzetben vannak" – tette hozzá.

A film nemcsak dráma, hanem krimi is a színésznő szerint: az ember latolgatja, a nő igazat mond-e, ez nagyon fontos kérdés lesz. A film valódi főszereplője a férfi, akivel nem történt semmi, de nagyon erős szerepet kapott ő is, amihez az arányérzékére is nagy szükség volt, illetve a pontos rendezői instrukciókra is.

"Azt érzem, hogy a filmben sikerült egészen mélyen a közepéig haladni ennek a típusú fájdalomnak és tehernek, ezért is gondolom igen fontosan. Ez is benne van egy kicsit gonosz logikai játékon kívül" – tette hozzá a színésznő, megemlítve a film finom humorát is.

Nincs semmire garancia a színészetben

Hámori Gabriella szerint szakmájában soha semmi sem garantált: van, amikor jó darabig nem keresik meg szerepekkel, de ő sem mindig nyitott mindenre.

"Én például tartottam a szakmában, legalábbis a filmes folyamatban egy kis szünetet, sok mindent nem vállaltam el. Az ember egy idő után olyan dolgokat szeretne csinálni, amik közelebb állnak a lelkületéhez is: talán most kezdenek olyan feladatok megtalálni, amiket szeretek. Szeretem a fajsúlyos dolgokat. Igen, foglalkoztatott színész vagyok, de azért sok mást is csinálok, például elkezdtem jógázni és szeretnénk tanítani is időseket, fiatalokat, akiknek éppen kedve van. Szeretek foglalkozni az emberekkel, úgyhogy nem érzem azt, hogy a színészet a végzetem" – mondta.

A jógáról elmondta, sok színész vonzódik hozzá: eljön az a pont, amikor az ember ki akarja tisztítani magát, kapcsolatot akar teremteni egyszerű dolgokkal. Erre volt számára ideális a jóga.

Lánya a legfontosabb

"A szakmámat le akartam tenni, rendes embernek lenni" – fogalmazott. Ebben fontos elem volt a kislányával töltött esték lehetőségének megteremtése, ezért is keresett civil foglalkozást, olyasmit, ami motiválja és tehermentesíti estéit is.

"Nem játszom már olyan sokat, mint régen, de nem mondok sok nemet, mert azt hiszem, tudja a közegem, hogy mennyit vállalok. Nagyon fontos az, hogy az ember édesanya legyen, nekem most fontosabb, mint a szakmám. Nagyon jó, ha ezt az ember ki tudja mondani, és szerintem a gyermekkel való kapcsolat idővel meg is fogja hálálni, hogy nem csak magamat toltam előre abban a pillanatban, amikor az ő személyisége kialakult. Ezt gondolom magunkról, de mindenkinek megvan ebben a saját útja is" – mondta.

Arról is beszámolt, hogy nemzetközi produkciókban is szerepet kap időnként: a BBC Baptiste című sorozatában kapott legutóbb lehetőséget, amire jó visszajelzéseket kapott, a nézők is gratulálnak az Instagramon.

"Ez jó érzés, olyan, mint egy kis kirándulás vagy tapasztalatszerzés, de nem életcél"

– summázott a színésznő, aki szeret itthon játszani, sok tehetséget lát maga körül a kultúrakedvelő közönség előtt. Legjobb mentorának mostani igazgatóját, az Örkény Színházat vezető Mácsai Pált tartja.

"Engem az Örkény Színházban ismernek a legjobban. Azokkal az emberekkel tudok talán a legjobban kiteljesedni vagy működni, akikkel ott együtt vagyunk. Nagyon fontosak vagyunk egymásnak szerintem. Teljesen önazonosan tudok létezni, és ezt neki köszönhetem, annak, hogy ennyire teljesen el tud fogadni mindenkit" – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos