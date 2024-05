Vállalkozások százai várják, hogy az állam kifizesse a napelem-telepítéseket

A 2023-ban meghirdetett napelemes pályázat keretében 3 millió forint állami támogatást lehetett igényelni erre a célra, aki pedig hőszivattyú rendszert is telepített és nyílászárókat is cserélt, akár 11 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatott, a pénzt az állam közvetlenül a kivitelezőknek utalja. Több száz vállalkozó hónapok óta vár rá, hogy az állam kifizesse a munkáját - számol be róla az RTL.

A csatornának nyilatkozó vállalkozó elmondta, a vissza nem térítendő támogatásból telepítettek napelemeket, hőszivattyút vagy cseréltették ki ablakaikat,

sokan viszont csak az előleget kapták meg, így ő például 9 millió forintra vár már több mint egy éve.

A vállalkozó azt is elmondta, hogy létrehozott egy Facebook-csoportot azoknak, akik, akárcsak ő, az utalásukra várnak. Elmondása szerint rövid idő alatt több százan csatlakoztak a csoporthoz. Arra is kitért, hogy az ügyben kereste az Építési és Közlekedési Minisztériumot, ahol viszont informatikai átállásra hivatkoznak, illetve arra, hogy sok igényt nyújtottak be.