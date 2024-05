Megszólalt a brexit egyik atyja: jól átvertek minket, Zelenszkij egy tök

Ő volt a brexit egyik „atyja”, a kilépési kampány egyik zseniális tervezője. Szuperintelligens, szuperarrogáns. Még volt patrónusánál, Boris Johnson miniszterelnöknél is többre tartja magát. Róla egykor azt mondta: konkrét feladatra tették a Konzervatív Párt és a brit kormány élére – ameddig hasznos. Johnson azonban 2020-ban kirúgta.

Dominic Cummings négy év hallgatás után most adott először interjút, az „i” című lapnak és ebben közölte: a brit választók többsége a toryktól és a Munkáspárttól „teljesen különböző” pártot támogatna.

Durván beleharapott az egykor őt etető kézbe

A téma azért aktuális, mert a szigetországban várhatóan az idén tartanak választásokat, miközben egyes elemzések Rishi Sunak konzervatív pártjának katasztrofális vereségét és a Munkáspárt elsöprő győzelmét vetítik előre.

„A toryk a baklövések folytatását képviselik” – mondta Cummings, és itt egy szitokszót használt, megjegyezve:

volt főnöke pártja „a magas adókról, az erőszakos bűncselekményekről, a további adósságról, a vállalkozásellenességről, a lezüllő közszolgáltatásokról és az ellenőrzés nélküli bevándorlásról” szól.

Kell egy olyan képződmény, „amely kegyetlenül a választókra koncentrál, nem a Westminsterre vagy a régi médiára” – fejtegette.

Cummings szerint továbbá olyan erőt kell létrehozni, amely „barátságosan viszonyul, az ország határtalan tehetségeihez, azokhoz, akik dolgokat építenek a magán- és a közszférában”.

Ami számára hátrány:

a két párt, a konzervatívok és a Munkáspárt által dominált brit politika (ahol még a parlamentben sem félkörben, hanem két, egymással szembenéző padsorban ülnek a képviselők),

és a „győztes mindent visz” típusú, egyéni választókerületi rendszer.

Ráadásul jobboldali alternatíva már van: Nigel Farage exbrexitvezér is visszatérhet, és a Reform nevű párt is voksokat vehet el a „konzervatív light” hozzáállással vádolt toryktól.

I think Dominic Cummings - the privately educated, Oxford graduate, married to the daughter of a Baronet and previously the right hand man of a Tory Prime Minister - is the perfect person to lead an anti-establishment party. — Keith Burge (@carryonkeith) May 10, 2024

„Magániskolákba járt, Oxfordban diplomázott, egy báró lányát vette el és egy tory miniszterelnök jobbkeze volt – tökéletes személy egy elitellenes párt vezetőjének” – írta maró gúnnyal az X-en Keith Burge volt Premier League- és FIFA-futballbíró.

Cummings természetesen nem ért teljesen egyet azzal, hogy számára nincs hely, és a nagy győzelemre számító Munkáspártot is leminősítette: „unalmas vezetőjük van, aki pocsék politikus, nem tud kommunikálni, gőze nincs arról, miben akar más lenni, csak a szétrepedt rendszert akarja irányítani” – mondta.

Brit politikai gondolkodóktól ritka módon Cummings emellett bírálta Ukrajna támogatását, az országot „korrupt maffiaállamnak”, Zelenszkij elnököt pedig „egy töknek” nevezte.

A trágár beszólásairól is ismert Cummings szerint hatalmas hiba volt a Nyugatnak egy olyan országot támogatnia „amely nem számít a világban” – erről már a Politico című lapnak adott interjúban beszélt.

„Az egész korrupt ukrán maffiaállam átvágott minket és most cserébe jól... – itt ismét egy durva szitokszó jött – bennünket... bohócok vagyunk... és ezt Putyin már a háború előtt tudta” – mondta az egykori vezető brit kormánytanácsadó és politikaformáló.