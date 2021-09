Elindult a könyvhét - nem csak Budapesten

Százötvennél több könyvkiadó köteteivel nyílt meg csütörtökön a budapesti Vörösmarty téren a 92. Ünnepi Könyvhét, amely vasárnapig az ország számos nagyvárosában is várja az érdeklődőket.

Szabó T. Anna költő, író a rendezvénysorozat megnyitóján elmondott beszédében felidézte, hogy George Orwell 1984 című regénye volt az egyik könyv, amely megváltoztatta az életét, amikor a romániai diktatúrából kiszabadulva először hozzáférhetett.

A kötetben ábrázolt világot ugyanis Szabó T. Anna Ceausescu Romániájából már jól ismerte: a cenzúrát, öncenzúrát, betiltást, szamizdatot, írógép-ellenőrzést, lehallgatást, a kongó könyvesboltokat, de legjobban a mindent átjáró hamisságot - jegyezte meg.

Szabó T. Anna emlékeztetett arra is, hogy 1989-ben aztán elindult a könyvek sokszínű özöne, majd jött a kitágult világ megtapasztalása, és vele a pártállami félelem olvadása.

"Most, hogy az országban és a nagyvilágban fokozatosan visszatér és a vírus miatt most még jobban árad és gyakran még gyűlölködésbe is átcsap a (...) gyanakvás, egyre kevésbé van hová visszahúzódni" - hangsúlyozta a költő, aki elmondása szerint újra elővette a papírt.

"Az üres lap belém lát, de nem figyel meg, nem akar lehallgatni sem politikai, sem üzleti célból" - fogalmazott megnyitó beszédében, hozzáfűzve: a becsületes írónak nincs miért szégyenkeznie, tehát az olvasóját sem tudja megszégyeníteni senki.

Az Ünnepi Könyvhét a papír és a nyomdafesték ünnepe - szólt a rendezvényről Szabó T. Anna, aki arra kérte az olvasókat, hogy keressenek kincset, de ne hagyják eltéríteni magukat kedvenc könyveiktől, vitatkozzanak, de közben legyenek kíváncsiak.

Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke emlékeztetett:

a pandémia miatt két év múlt el anélkül, hogy személyesen találkozhattak volna az olvasók, a kiadók és a szerzők,

most azonban újra együtt vehetik birtokba a Vörösmarty teret, és azon túl a Vigadó téren át a Duna-korzóra is kinyúlnak a rendezvény "csápjai".

Mint hozzátette, idén a gyerekek nagyobb teret és önálló színpadon kapnak a Duna-korzónál.

Az Ünnepi Könyvhéten százötvennél több könyvműhely kínálja portékáját, az alkotások egy része pedig a karantén idejének szülötte, ami bizonyítja, hogy a pandémia idején sem lanyhult az olvasási kedv - mutatott rá az MKKE elnöke.

Gál Katalin emlékeztetett arra is, hogy ötvennél több írót, költőt, műfordítót vesztett el a magyar kultúra az utóbbi két évben, elhunyt mások mellett Karinthy Márton, Vekerdy Tamás, Konrád György, Bart István, Ungvári Tamás, Szőcs Géza, Csukás István, Révai Gábor, Kéri Piroska, Borbás Mária, Ráday Mihály, Kántor Péter, Fabó Kinga és Salamon Pál.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt