Kvartetté bővült triótól lesz jazztől hangos a péntek

A Harmónia Jazzműhely a Budapest Jazz Clubból petéken, 19.50 órai kezdettel a Nagy János Trio + Frey György zenéjével örvendezteti meg a nagyérdeműt. Az online eseményt a műhely Facebook-oldalán lehet majd követni, a koncert pedig később is megtekinthető marad.

Nagy János Erkel-díjas zeneszerző nemcsak jazz-zongoristaként, de zenekar vezetőként és zeneszerzőként is jelentős szerepet tölt be a hazai jazz életben. „Nagy virtuozitásáról eddig is mindenki meg lehetett győződve, aki ismeri lemezeit, megfordult koncertjein. Azonban elsősorban stílusok fölötti előadóként tartják nyilván” – idézi a műhely a Fideliót.

„Nagy János ragyogó zongorista kvalitásai mellett, a zene iránti mély elkötelezettsége is jól érzékelhető volt. Frankie Látó igazolta a hírnevét, virtuózan ötvözte játékában az Old Swing és a Modern Bebop jazzstílusok elemeit; végig nagy kedvvel, felszabadultan és közönséget szórakoztató módon zenélt. Kétségtelenül nehéz utat választott magának Joubert Flóra, amikor a nem tipikusan női hangszerre, a dobra szavazott. Az elhivatottságának, a kreativitásának és nem utolsó sorban a remek mestereinek (Németh Gábor, Solti János, Szendőfi Péter, Baló István) köszönhetően már lerakta a névjegyét a magyar zenei” – írta korábban a formációról az Ekultura.hu.

A trió, amely a névadó szerzeményeit szólaltja meg, kompozíciót líraiság, filmszerű struktúra, szép és váratlan harmóniák jellemzik. Zenjét a jazz és a vilgágzene szelleme hatja át, s viszi előre – szólnak a méltató szavak Russell Ferrante dzsesszzongorista részéről.

A formációt az élvonalbeli, Artisjus-díjas basszusgitáros-zeneszerző, Frey György egészít ki kvartetté, és dúsítja az együttes hangzását a pénteki speciális alkalomból.

Nyitókép: janosnagy.com