Oscar-díjak - eldőlt a magyar filmek sorsa, itt vannak a jelöltek

A Susotázs a legjobb élőszereplős rövidfilmek, a Ruben Brandt, a gyűjtő pedig a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában volt esélyes, de nem jutottak be a legjobbak közé.

A kedvenc és a Roma című filmet jelölte a legtöbb, egyaránt tíz kategóriában az amerikai filmakadémia az Oscar-díjra.

Íme, a fontosabb kategóriák jelöltjei:

A legjobb film:

Fekete Párduc

Csuklyások – BlacKkKlansman

Bohém Rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv - Útmutató az élethez

Roma

Csillag születik

Alelnök

A legjobb színész:

Christian Bale - Alelnök

Bradley Cooper - Csillag születik

Willam Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohém Rapszódia

Viggo Mortensen - Zöld könyv - Útmutató az élethez

A legjobb színésznő:

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - A kedvenc

Lady Gaga - Csillag születik

Melissa McCarthy - Megbocsátasz valaha?

A legjobb női mellékszereplő:

Amy Adams - Alelnök

Regina King - If Beale Street Could Talk

Marina De Tavira - Roma

Emma Stone - A kedvenc

Rachel Weisz - A kedvenc

A legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali - Zöld könyv - Útmutató az élethez

Richard E. Grant - Megbocsátasz valaha?

Adam Driver - Csuklyások – BlacKkKlansman

Sam Rockwell - Alelnök

Sam Elliot - Csillag születik

A legjobb rendező:

Spike Lee - Csuklyások – BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski - Hidegháború

Giórgosz Lánthimosz - A kedvenc

Alfonso Cuarón - Roma

Adam McKay - Alelnök

A legjobb animációs film:

Hihetetlen család 2.

Ralph lezúzza a netet

Pókember: Irány a Pókverzum!

Kutyák szigete

Mirai - Lány a jövőből

A legjobb külföldi film:

Capernaum (Libanon)

Hidegháború(Lengyelország)

Mű szerző nélkül (Németország)

Roma (Mexikó)

Shoplifters (Japán)

A legjobb dal:

Shallow - Csillag születik

All the Stars - Fekete Párduc

Place Where Lost Things Go - Mary Poppins visszatér

I’ll Fight - RBG

When a Cowboy Trades His Spurs for Wings - Buster Scruggs balladája

A legjobb adaptált forgatókönyv:

Csillag születik

Csuklyások – BlacKkKlansman

Buster Scruggs balladája

If Beale Street Could Talk

Megbocsátasz valaha?

A legjobb eredeti forgatókönyv:

A kedvenc

Zöld könyv - Útmutató az élethez

Roma

Alelnök

A hitehagyott

A legjobb operatőr:

Hidegháború

A kedvenc

Mű szerző nélkül

Roma

Csillag születik

A legjobb vágás:

Barry Alexander Brown (Csuklyások – BlacKkKlansman)

John Ottman (Bohém Rapszódia)

Patrick J. Don Vito (Zöld könyv)

Yorgos Mavropsaridis (A kedvenc)

Hank Corwin (Alelnök)