Infostart.hu
2025. szeptember 2. kedd
Personal perspective of a shopper pushing shopping trolley along product aisle while shopping in a supermarket
Arcfelismerő technológiával vadásznak a bolti bajkeverőkre

Infostart

A Sainsbury's két brit üzletében teszteli a arcfelismerő technológiát, amely segíthet azonosítani a korábban erőszakos vagy „bűnözői magatartást” tanúsító személyeket.

A Retail Gazette tudósítása szerint a brit szupermarketlánc nyolchetes próbaidőszakot indított a londoni Sydenham áruházban és a bathi Oldfield Sainsbury's Local üzletben. Az érintett helyszínek dolgozóit előzetesen tájékoztatták a kísérletről – számolt be a Portfolio.

A Facewatch által biztosított technológia célja, hogy segítsen azonosítani azokat a személyeket, akik korábban erőszakos, agresszív vagy bűnözői magatartást tanúsítottak az üzletekben. A rendszer riasztásokat küld az üzlet vagy a közeli Facewatch-felhasználók által jelentett bűncselekmények alapján, és az adatokat automatikusan törlik, ha egy arc nem egyezik meg egy már megjelölt személlyel.

Simon Roberts, a Sainsbury's vezérigazgatója szerint a lépés válasz a növekvő kiskereskedelmi bűnözésre és a személyzet elleni visszaélésekre. „A kiskereskedelmi ágazat válaszúthoz érkezett, egyre több visszaéléssel, antiszociális viselkedéssel és erőszakkal szembesülünk. A biztonságot kell előtérbe helyeznünk” – nyilatkozta.

