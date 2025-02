Cáfolja az FPÖ és az ÖVP a koalíciós tárgyalások megszakítását, de Herbert Kicklt csütörtökre a Hofburgba várják

A választások győztese ugyan nagy fölénnyel a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt, Alexander Van der Bellen államfő azonban az akkori kancellárt és népárti (ÖVP) elnököt, Karl Nehammert bízta meg kormányalakítással. A konzervatív politikus novemberben a szociáldemokratákkal és a liberális NEOS-szal kezdett tárgyalásokat, megegyezés hiányában azonban a három párt az év végén "bedobta a törülközőt". Ezt követően esett az elnök választása mégis az addig kiközösített Szabadságpártra, illetve annak elnökére, Herbert Kicklre.

A pártelnök január 10-én Nehammer korábbi partjával, az immár Christian Stocker vezette ÖVP-vel kezdett tárgyalásokat. Az egyeztetések első szakaszában úgy tűnt, hogy van remény a gyors sikerre, amit alátámasztott a költségvetés szanálása, illetve az uniós deficiteljárás elkerülése érdekében tető alá hozott, a hiány csökkentését célzó 6,3 milliárd eurós előirányzatot tartalmazó megállapodás.

Az elmúlt napokban azonban a hírek már inkább arról szóltak, hogy a tárgyalások kisiklottak, mindenekelőtt az Európai Unióhoz fűződő viszony, továbbá a biztonsággal, valamint a migrációs válság kezelésével összefüggő kérdések eltérő megítélésében. A két pártvezető közül Christian Stocker volt az, aki közvetve mindezt a nyilvánosság elé tárta, utalva arra is, hogy megítélése szerint az FPÖ-nek "a demokratikus közép" irányába kellene elmozdulnia. Stocker hangoztatta azt is, hogy a hét végéig ki kell derülnie, van-e értelme a tárgyalások folytatásának.

Az ORF szerint kedden este már olyan hírek láttak napvilágot, hogy az egyeztetések megszakadtak.

Ezt azonban mindkét fél, elsőként az ÖVP vezetője is cáfolta, Stocker ugyanakkor ismét hangoztatta, hogy pártja alapvető feltételnek tekinti Ausztria külföldi befolyástól mentes szuverenitásának, továbbá az EU-ban való konstruktív szerepvállalásának biztosítását. Utalt a liberális demokrácia és az alkotmányos állam védelmére is. "Ezekben az alapvető követelményekben semmi sem változott" – idézte az ORF az ÖVP elnökét.

Cáfolta a tárgyalások megszakításról, illetve befejezéséről szóló híreket Herbert Kickl is. A Facebookon közzétett üzenetében mindezzel összefüggésben "újabb kacsáról" tett említést.

Korábbi értesülések szerint a két párt között nézetelitérsek voltak az FPÖ által sürgetett bankadó bevezetésével, továbbá a média szerepével kapcsolatban is. Ezenkívül vita alakult ki a minisztériumok elosztását illetően is. A Kronen Zeitung szerint az ÖVP minden fontos minisztériumot magának követelt, az FPÖ ugyanakkor hét minisztériumot ajánlott fel a Néppártnak, de ragaszkodik a a belügy- és a pénzügyminisztériumhoz. A Der Standard szerint a viták ellenére a tárgyalásokon részt vevők továbbra is derűlátóak.

Az ORF által megszólaltatott elemző szerint a nézeteltérések ellenére még mindig "logikusabbnak" tűnik a közös megegyezés, mint a kudarc. Emellett szól az is, hogy – mint fogalmazott – Herbert Kickl és a Szabadságpárt mindenképp "kancellárpárt" akar lenni.

A alternatívát az esetleges új választások jelenthetnék, amit az FPÖ újra nagy fölénnyel nyerne meg. Abszolút többség nélkül azonban újra koalíciós tárgyalásokba kellene bocsátkoznia. Az ÖVP számára ugyanakkor a Kickl vezette kormányban való részvétel jelentené az "egyetlen igazolást" arra, hogy az FPÖ-vel tárgyalva alapvetően megváltoztatta korábbi elutasító álláspontját. Az ÖVP korábban kizárt mindenfajta együttműködést a Szabadságpárttal, amelyet az ország számára "biztonsági kockázatként" említett.

Eközben kedden este Bécsben mintegy 30 ezren vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak az FPÖ-ből és az ÖVP-ból álló kormány ellen.

AZ ORF legfrissebb információja szerint csütörtökre a Hofburgban találkozót terveznek Alexander Van der Bellen államfő és Herbert Kickl között.