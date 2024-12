Szörnyű terrortámadás érte Magdeburgot - videó

Sokan megsérültek, és halottak is vannak - tette hozzá az MDR jelentése. A rendőrök és a mentők azonnal a helyszínre siettek - közölte a Reuters az MDR jelentésére hivatkozva.

Szemtanúk szerint az autó nagy sebességgel végig száguldott a karácsonyi vásár pavilonjai előtt sétállgaó emereke között. Az alábbi videó felcvételt egy biztonsági kamera rögzítette:

??? Terrorist attack in Germany: car drives into crowd at Christmas market in Magdeburg - 11 people killed, 60 injured for now… pic.twitter.com/4mchpXKQUk

A BBC helyi hírforrásokat idézve azt jelentette, hogy legalább egy halottja van a tömeges gázolásnak. A brit média cég úgy tudja, hogy az autó feltételezett vezetőjét letartóztatták.

A helyi hatóságok szerint „kiterjedt rendőri művelet” van folyamatban, a piacot pedig lezárták.

???Germany has just suffered another reported terror attack against a Christmas market.



It is worth noting that just this month, German police were searching elderly grandmas and confiscating their pocket knives at Christmas markets. pic.twitter.com/Sfh1Otwo7W